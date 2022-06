Kronprinsen: – Det er tragisk

Kronprinsparet gikk lørdag sammen med blant annet statsminister Jonas Gahr Støre fra Eidsvoll plass til åstedet for skytingen i Oslo.

– Det er tragisk det som har skjedd og veldig dramatisk. Tankene våre går til de som er rammet og deres pårørende. Nå ser vi frem til å legge ned blomster og passe på å ta vare på hverandre i dagene som kommer, sier kronprins Haakon Magnus.

– Vi vet det er mange dyktige mennesker som jobber i politiet og lederne våres som gjør de de kan for at slik at det aldri skal skje igjen.



Kronprinsen sier vi må passe på alle vennene våre i miljøet som er rammet mest.

– Det er viktig at vi hegner om hvem vi er, og at Norge er et land hvor det er lov å være i glad i hvem man vil og være sammen med den man vi.

Kronprinsen sier dette er noe som skulle feires i dag.

– Jeg føler det er noe som er verdt å stå opp for, og noe vi skal ta for gitt. Det er noe vi må kjempe for og det gjør vi dag.