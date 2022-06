Trettebergstuen: – I natt ble mine venner ble skutt etter

To personer er døde og 21 personer er skadd etter den alvorlige hendelsen ved C.J. Hambros plass i Oslo sentrum natt til lørdag.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holdt pressekonferanse sammen med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (AP) lørdag.

– Denne dagen 25. juni skulle vi feire kjærligheten, farge gatene i regnbuens farger, vi skulle vise frem vårt fellesskap og vår frihet. I stedet er vi fylt av sorg. Igjen er Norge rammet av et brutalt angrep mot uskyldige mennesker, sier Støre.

PRESSEKONFERANSE: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, statsminister Jonas Gahr Støre og justisminister Emilie Enger Mehl holdt lørdag ettermiddag pressekonferanse etter terrorangrepet i Oslo Foto: Terje Pedersen / NTB

Hendelsen fant sted i et område med flere utesteder og barer, blant annet London pub, som er et kjent utested for skeive.

– Mine venner ble skutt etter

Statsministeren sier da gjerningsmannen begynte å skyte, forandret verden seg fra lykke, latter og kjærlighet, til hat, kuler og hat.

– Våre tanker går til dem som i natt mistet en de elsket, alle som er skadet og alle som opplevde angrepet og alle som føler seg redde og utsatte.

– I natt ble regnbuen farget svart

Kultur- og likestillingsministeren er tydelig preget etter hendelsen, og sier vi var i gang med tidenes fest.

– Det er så utrolig lei meg. Vi hadde gledet oss så enormt mye.

Hun sier de nå skulle gått i parade.

– Vi skulle feiret kjærligheten og friheten for første gang på tre år. Vi trengte det og fortjente det, sier Trettebergstuen.

– I natt ble mine venner skutt etter og uskyldige mennesker er blitt drept.

Mehl takker alle som bisto i natt, både sivile og nødetatene.

– Det var flere sivile i området som bidro i pågripelsen og gjorde livredde innsats til andre. Politiet, helsepersonell og andre andre, tusen takk.

Dette sier Støre til norske barn etter nattens angrep

– Skeive miljøet er offeret

To mennesker ble skutt og drept i angrepet. 21 mennesker er skadet, 10 av dem alvorlig.

– Vi vet ikke hva som drev gjerningsmannen til å skyte mot uskyldige mennesker, hvorfor han valgte det stedet og den kvelden.

– Vi vet at han tilhører et islamistisk miljø og skadet og skapte frykt. Selv om vi ikke vet om det skeive miljøet var målet, er det skeive miljøet offeret.

Hele det norske fellesskapet ble truffet i natt, sier Støre.

FELLESSKAP: Jonas Gahr Støre sier det norske fellesskapet ble truffet i natt. Foto: Terje Pedersen

– Vi skal sammen fortsette kampen for retten for elske den man vil og være den man er. Vi vil slå tilbake mot krefter som forsøker å splitte oss med ekstremisme og vold.

Statsministeren sider det ikke ble noen parade i dag, men i stedet skal vi ta vare på dem som ble rammet og strekke ut en hånd til dem som har det vanskelig.

– Mange muslimer vil føle seg utsatt i dag, og jeg vet at mange muslimer er redde og fortvilte. Da er det vårt felles ansvar å tydeliggjøre at den eller de som stå bak, er ansvarlige.

– Vi er ett fellesskap, og vi er et mangfoldig og sterkt fellesskap. Vi vil aldre la oss ture til taushet, skremme oss fra gatene eller gi opp våre verdier.

Støre: – Vi vet ikke hva som drev gjerningsmannen

– Blir fylt av sjokk

Trettebergstuen kjente menge som var der, og hun tror hun reagerte like sterkt som mange andre da hun fikk nyheten.

– Jeg våknet i dag og fikk de sjokkerende nyhetene. Man blir jo fylt av sjokk. Det er ikke noe vi forventer skal skje.

– Vi hadde alle gledet oss til å endelig gå i parade for første gang på tre år og feire. Så ble det en mørk dag.

Trettebergstuen sier det er farligere for skeive å gå hjem fra byen enn andre.

– Våre innbokser fylles opp med hat, skeive angripes verden over. Mange opplever at det offentlige ordskiftet har hardnet til, og for mange er det vanskelig å være åpen skeiv.

– I morgen skal vi alle fortsette kampen for retten til å være oss selv. Vi er mange flere i Norge som elsker enn som hater.

PST hever trusselnivået: – Kan stå overfor følgehandlinger

Hever trusselnivå: – Situasjonen er uoversiktlig

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har hevet trusselnivået og vurderer masseskytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

– Regjeringens sikkerhetsutvalg har vært samlet i dag og blitt orientert om situasjonen. Politiet har alle ressurser tilgjengelige og jobber intenst med etterforskning, sier Støre.

– PST har hevet trusselnivået til nivå 5, som er det øverste nivået. Det gjøres fordi vi står i en uavklart situasjon. Beskjeden til alle er å leve mest mulig normalt, sier Støre.

– I dag har PST hevet terrortrusselnivået til det høyeste nivået. Det betyr at situasjonen er uoversiktlig. De jobber med avvergende etterforskning og forebygging av eventuelle følgeangrep, sier justis- og beredskapsminister Mehl.

Hun sier politiets råd er at man skal opptre som normalt, men være årvåken.

– Alle politidistriktene har fått i oppdrag å gjøre ekstra vurderinger og sette inn tiltak og forsterket innsats om det er nødvendig, særlig knyttet til arrangementer.

– Jeg vil oppfordre alle som kan ha informasjon fra i natt eller personer av interesse om å ta kontakt med politiet, sier Mehl.