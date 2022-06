Klæbo tar Pride-initiativ: – Vanskelig å sette ord på

– Først og fremst helt forferdelig. De første tankene går til de etterlatte, skadde og de som har mistet noen. I dag er det Pride, og det skulle vært full fest i Oslos gater. Det er spesielt, sier Johannes Høsflot Klæbo til TV 2.

To personer er døde og 21 personer er skadd etter den alvorlige hendelsen ved C.J. Hambros plass i Oslo sentrum natt til lørdag.

Skistjernen tok i morgentimene initiativ til at alle norske landslagsløpere skal gå dagens sprint i TelemarksVeka med pridebånd rundt armen som støttemarkering etter skytingen i Oslo.

– Vi må bidra der vi kan. Det som skjedde i Oslo er vanskelig å sette ord på. Og en kan jo tenke seg når vi sliter med det, hvordan de som er direkte påvirket har det.

– Lite viktig

Langrennsstjernene er denne uken samlet i Bø i Telemark til TelemarksVeka. I dag står sprint på programmet. Klæbo forteller at hendelsene legger en demper på folkefesten i Telemark.

PRIDEBÅND: Johannes Høsflot Klæbo før lørdagens sprint i Bø. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Rulleskirenn i denne sammenhengen blir lite viktig. Vi får bare gå ut og ta på smilet på jobb. Vi sender noen varme tanker til de etterlatte, det er budskapet i dag. Å gå skirenn i dag er ikke det jeg har mest lyst til, forteller en preget trønder.

Landslagskollega Ragnhild Haga bor selv i Oslo, og ser fram mot å markere sin støtte.

– Vi har muligheten til å påvirke for frihet, likeverd og at alle har like muligheter. Det er viktig for oss å vise når vi kan det her i Bø.

– Jeg var selv på festival i Oslo forrige helg. Det er uvirkelig å tenke på hva som har skjedd, fortsetter Haga.

SJOKKERT: Ragnhild Haga bor i Oslo. Hun er sjokkert over hva som skjedde natt til lørdag i Tigerstaden. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Klæbo vil fortsette å kjempe

Klæbo er tydelige engasjert når han møter TV 2 for å snakke om skytingen i Oslo.

– Langrenn er så utrolig lite i den store sammenhengen. Folk må fortsette å kjempe. Det er viktig. Er det noen småting som vi kan gjøre for å rette fokus på ting, så er det viktig.

– Jeg har vokst opp med at man kan elske og være den man vil. Og det ser ut som kampen står sterkt i folk. Det er utrolig godt å se, sier Klæbo.