Kun dager før tragedien kjente Klaveness en følelse hun aldri hadde kjent før

– Som for mange var det som en klo i magen og en deja vu. Man forbinder sånne hendelser med vonde minner man har med andre ting, sier NFF-president Lise Klaveness til TV 2.

To personer er døde og ti personer er alvorlig skadd etter nattens skyting ved London pub i Oslo. Det gjør at rammene rundt lørdagens landskamp blir veldig spesielle.

– Jeg vet at det betyr mye for jentene som skal spille i dag at man får spille. De er glade for å få spille foran folk, sier Klaveness, som selv har vært i kontakt med spillerne:

– Jeg har meldt med dem om kampen. Alle adresserer at de ønsker å spille for noe større enn seg selv.

Fotballpresidenten påpeker at det er viktig at man fortsetter å kjempe for homofiles rettigheter.

– Dette er en kamp som pågår hele tiden. I morgen drar jeg til Doha, et land der homofili er forbudt.

Klaveness lever selv i et homofilt ekteskap.

Klaveness hadde med seg et Pride-flagg da hun møtte TV 2. Foto: Alf Simensen

Tenkte: «Nå er vi der»

NFF meldte tidligere i dag om over 16 000 solgte billetter. Dermed ligger kampen an til å bli den mest besøkte landskampen for kvinner i Norge.

– Dette var en festdag. Jeg var selv i Rådhuset for noen dager siden og kjente kanskje for første gang i livet at: «Nå er vi der. Friheten er på plass. Vi er så heldige». Alle var der, Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen.

Lise Klaveness under Oslo kommune og regjeringens offisielle markering av skeivt kulturår og feiring av Oslo Pride i Oslo Rådhus tidligere denne uken. Foto: Javad Parsa / NTB

– Det var et sånt samhold rundt mangfoldet. Så kan en sånn hendelse rokke ved det. Men det må vi sørge for at det ikke gjør. Vi begynner med kampen i dag og vi må samle oss.

– Hele Norge må kjempe for friheten for minoritetene.

– Jentene selv ville det

Klaveness varsler at kampen gjennomføres som normalt, men at noen av festelementene tas ned.

– Spillerne føler nok ekstra på det i dag. Men de setter pris på å få spille en kamp og få utløp for energi på den måten, sier fotballpresidenten.

– Jentene selv ville det. De føler at det er viktig at folk kan komme og se på i dag når paraden ble avlyst. Alle er uansett preget av alvoret.