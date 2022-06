PST hever trusselnivået: – Vurderes som en ekstrem islamistisk terrorhandling

PST hadde et møte med den terrorsiktede mannen i mai i år.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) holdt en pressekonferanse klokka 14 lørdag i Nydalen.

– Først og fremst vil jeg si at hendelsen i natt er en svært tragisk hendelse, og vi har den største medfølelse med de berørte, sier PST-sjef Roger Berg.

Ekstraordinært trusselnivå

Berg sier at PST hever trusselnivået fra moderat terrortrussel til ekstraordinært trusselnivå. Årsaken til dette er at det nå foreligger en uavklart terrortrussel etter hendelsen natt til lørdag, ifølge PST.

– Gjerningspersonen er kjent fra PST før. Gjerningspersonen har en lang historikk med vold og trusler. Vi har kjent til ham siden 2015, da bekymringen var at han ble radikalisert, iser Berg.

VÆPNET POLITI: En væpnet politibetjent passet på under en spontan Pride-marsj lørdag. Nå er trusselnivået i Norge hevet. Foto: TV 2

– PST gjennomførte i mai i år samtaler med gjerningspersonen, i forbindelse med at han hadde vist interesse for markeringer og ytringer som ble opplevd som krenkelse av islam, sier han.

Det ble i mai ikke vurdert at den siktede hadde voldspotensial.

– PST er kjent med at gjerningspersonen har hatt utfordringer med psykisk helse. Terrorhandlingen vurderes som en ekstrem islamistisk terrorhandling. Det jobbes med å avklare grad av ideologisk motivasjon og tilknytning til nettverk. PST vet at han har vært en del av et ekstremt islamistisk miljø, sier han.

Berg sier siktede har vært en av mange personer som PST har vært bekymret for.

– Kunne dere ha forhindret dette?

– Det er det alt for tidlig å si noe om. Nå jobber vi først og fremst for å forhindre at noe mer skjer, sier han.

– Vær årvåkne

Berg sier at terrorhandlinger ofte inspirerer andre.

– PST jobber med å hindre eventuelle følgehandlinger. PST vurderer fortløpende terrortrussel-nivået i Norge. Åpenhet rundt nivået gjør at alle er informert, og forstå tiltak som iverksettes. Vi vil gjerne at publikum skal ha en generell årvåkenhet, og ha lav terskel for å ta kontakt med politiet, sier han.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyste lørdag formiddag at de orientert om skytingen i Oslo, og at de foreløpig ikke har indikasjoner om at flere voldshandlinger kan være planlagt.

Berg ønsker ikke å kommentere etterforskningen av saken ytterligere, og viser her til Oslo politidistrikt.