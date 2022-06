Venninnenes savn: – Jeg synes veldig synd på henne

BØ I TELEMARK, TV 2: Langrennslandslaget har den siste uken vært på en ukes treningsleir i Bø, ispedd litt verdenscuprenn på rulleski under den etter hvert så tradisjonsrike Telemarksveka.

Men den største stjernen igjen blant de norske kvinnene glimret med sitt fravær.

For når Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla har gitt seg, er det liten tvil om at Heidi Weng er den mest dekorerte av de som fremdeles inngår i landslaget.

Men hun var ikke samlet med lagvenninnene.

– Det er kjedelig. Hun har fått litt mye i det siste, sier landslagsløper og firmenning, Lotta Udnes Weng til TV 2.

VINNER: Heidi Udnes Weng vant Kanalrennet på rulleski i Lunde i Telemark. Foto: Terje Frøyland/TV 2

Forfulgt av uhell

Heidi Weng fikk korona under smitteutbruddet på landslaget før OL og gikk glipp av hele lekene i Kina.

Uflaksen var ikke over med det. I mars falt hun på isen og pådro seg hjernerystelse. Dermed kunne hun ikke delta under NM, og tre måneder senere er hun ikke tilbake i full trening.

– Jeg synes veldig synd på henne. Hun har hatt veldig mye motgang på kort tid, sier Ragnhild Gløersen Haga til TV 2.

Den nygifte olympiske mesteren fra 2018 er tilbake på landslaget før denne sesongen.

– Jeg har snakket mye med Heidi på telefon og meldinger i vår. Det eneste lyspunktet er at det virker som det går bedre i hverdagen nå.

– Jeg har sagt til henne at hun er er såpass lett-trent at dersom hun får trent litt utover sommeren og høsten, så er jeg ikke så bekymret for den fysiske formen hennes. Det er bare å bli helt frisk og rask, så skal vi få se en sterk Heidi Weng til vinteren.

Grunner til optimisme

Lotta Udnes Weng, som i slektningens fravær gikk helt til topps i søndagens Kanalrennet, prøver å holde kontakten med den uheldige via mobilen.

FAMILIE: Heidi Weng og Lotta Udnes Weng. Her fra finske Ruka i november i fjor. Foto: Torstein Bøe

– Heidi fortjener å få noen måneder og år hvor det går litt knirkefritt.

– Som jeg har skjønt det, så går det litt bedre nå. Jeg har troen på at hun kan gå bra til vinteren uansett, selv om hun har noen vanskelige måneder nå. Det er ikke den viktigste delen av sesongoppkjøringen akkurat nå. Det er verre å få et slikt avbrekk når man nærmer seg sesongstart. Hun føler nok at hun havner på etterskudd, men slik jeg kjenner henne så holder hun det i gang.

– Kjip situasjon

Også hun nevner at firmenningen er lett-trent, i betydningen at hun fort vil komme seg opp på et bra nivå.

Det sier også Lottas tvillingsøster Tiril.

– Det er en kjip situasjon og veldig kjedelig for Heidi. Vi på laget pratet om henne i sted... 2022 har vært mer nedturer enn oppturer for henne.

– Jeg tror nok at den fysiske formen hennes er ganske bra, så må bare hodet komme på plass. Jeg tror hun kommer til å gå fort i vinter uansett. Det er viktig at hun kommer i gang utover sommeren, men det tror jeg helt sikkert hun gjør.