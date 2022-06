Hundrevis i spontan Pride-marsj

Lørdag morgen opplyste Oslo Pride at de hadde avlyst prideparaden i Oslo.

Paraden skulle gå fra Grønland i Oslo klokken ett. På dette tidspunktet hadde flere hundre personer samlet seg på Grønland.

– Vi er sinte

En av dem som hadde møtt opp, var jazzmusiker Håkon Kornstad.

– Jeg går denne marsjen fordi det er veldig viktig. Jeg tenker på det Kim Friele sa, at frihet ikke er noe man får, men noe man tar. Det er det vi gjør nå, selv om vi står litt mer alene i dag, sier han.

Han sier paraden er veldig viktig hvert år.

– Det er fantastisk at Pride har blitt så stort – og det må ikke stoppe. Denne paraden i dag er rett og slett for å beholde friheten i Norge. Vi er færre i dag, men vi er fortsatt sterke, og vi er sinte, sier han.

TV 2 har også snakket med en kvinne i toget som er veldig stolt av å gå i marsjen.

STOLT: Vero går i marsjen lørdag, og er stolt av at både hun og de andre har møtt opp. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Jeg tenker det er viktig at vi går her i dag, både for oss som er her, men også for de som ikke tør å gå. Det er viktig at alle ser at vi går her og at vi er synlige, sier Vero.

Avlyst parade

Det er politiet som har rådet til å avlyse Pride-relaterte arrangementer lørdag, og Oslo Pride har fulgt dette rådet.

Natt til lørdag ble to mennesker drept og 21 andre skadd da en mann skjøt flere personer i Oslo sentrum. En mann er pågrepet og siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandling.

Hendelsen skjedde like ved London Pub, en kjent bar for skeive.

Det er også varslet en spontan markering utenfor Stortinget kl. 14.00.