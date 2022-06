Fotballryktene: – Dette kan få Liverpool til å selge stjernen

I Tyskland har det versert rykter om at Bayern München har vært ute etter Cristiano Ronaldo. Men Bayern-direktør Hasan Salihamidzic avfeier ryktene som sprøyt. Det skriver Sky Germany.

– Det er et rykte uten noe sannhet, sier Salihamidzic.

Liverpool har allerede solgt Sadio Mané, og det kan være flere stjerner på vei ut av klubben. Ifølge The Sun vil klubben vurdere å selge Mohamed Salah dersom Real Madrid er villige til å komme med et bud på omlag 720 millioner kroner for egypteren.

Gini Wijnaldum har fått lov til å forlate PSG i sommer. Det skriver 90min. Leicester skal være ute etter nederlenderen, men kan få konkurranse fra både Everton, Wolves og West Ham.

Chelsea trenger forsterkninger - og spesielt i forsvarsrekken - det kan bli Matthijs de Ligt. Ifølge Goal har London-klubben tatt kontakt med Juventus for å diskutere en overgang.

Ifølge Telegraph skal Thomas Tuchel ha fått beskjed fra de nye eierne at det kan bli hele seks signeringer denne sommeren.

Men flere kan også forsvinne. Hakim Ziyech skal ønske seg bort fra Chelsea. Ifølge Sky Sports Italia har AC Milan åpnet samtaler med teknikeren.



Leeds-stjernen Raphinha er en av sommerens mest ettertraktede menn, og flere av toppklubbene i PL ønsker seg brasilianeren. Men ifølge spanske Sport, er det Barcelona spilleren selv ønsker seg til.