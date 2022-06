Northug om landslagets nye trener: − Brutal på sitt verste

Se Kanalrennet fra Telemarksveka på TV 2 søndag fra kl 13.00

I starten av juni ble det klart at Stig Rune Kveen ble trener for kvinnelandslaget, sammen med Sjur Ole Svarstad. Nå er duoen på sin andre samling med laget, i Telemark.

− Vi holder på i prosessen med å bli bedre og bedre kjent. Jeg synes det klaffet fort på Sognefjellet allerede, så det har gått smertefritt, vi har blitt varme i trøya, sier Kveen til TV 2.

Det har også landslagsjentene merket.

− De har gitt et supert inntrykk, det virker som om de bobler over av energi og at de virkelig vil gjøre oss til bedre skiløpere, det setter jeg veldig stor pris på. Det er rått å ha trenere du føler virkelig brenner for at akkurat du skal bli god på ski, sier Marte Skaanes.

− Det er mye iver, de er på hugget, det liker vi. Det har vært bra med en ny start for hele gruppa sin del, vi har noen nye utøvere på laget også, så det føles litt som en ny start, sier Lotta Udnes Weng.

− Han er veldig engasjert, har den faglige kompetansen og har virkelig lyst til å gjøre en jobb for oss. Selv om de tar over et lag som er i tidenes dårligste form, sier Helene Marie Fossesholm og ler.

Temperament

Kveen er for mange kjent som den tidligere treneren til Petter Northug, som han trente fra 2014 til 2017. Da kunne det ofte gå en kule varmt.

Stig Rune Kveen trente Petter Northug i tre år. Foto: Terje Pedersen

− På sitt verste var han brutal. Når ting ikke fungerte var vi skuffa begge to og det kom litt gloser. Men det var ofte saklige diskusjoner, og vi var en god match de årene vi jobbet sammen, det tror jeg også han blir for damene, sier Petter Northug.

− De vil merke at han er på hugget og direkte i tilbakemeldingene, når det er tette dueller med svensker og utlendinger. De får nok høre det når ting ikke går bra, legger Northug til.

Og landslagsjentene avslører at de har sett glimt av temperamentet og engasjementet til sin nye trener.

− Ja, det kommer litt små stikk og kommentarer her og der, men som trønder så er du vant med å få det rett frem, vi pakker ikke inn ting, så det syns jeg er veldig bra, sier Skaanes, og får støtte av lagkamerat Lotta Udnes Weng.

− Ja, engasjementet er tilstede, ja. Det syns vi er bra, litt fyring, det smitter over på oss også, så det tror jeg kan være veldig bra, sier Udnes Weng.

− Da kan dere kanskje fyre litt tilbake også?

− Ja, vi har laget spilleregler om at det er lov å smelle litt, det kan vi like, gliser Udnes Weng.

− Vi setter oss ikke ned og griner

Landslagstrener Kveen er veldig motivert for den nye jobben og har reflektert litt rundt forskjellene på å være trener for jenter, kontra gutter.

− Det er jo noen ulikheter, men jeg tipper jentene kommer til å kjenne på at jeg og Sjur Ole er oss selv, det går igjen både til gutter og jenter. Men det er klart at gode og tette relasjoner blir viktig mot de jentene her, sier trønderen.

Landslagsjentene mener det er rom for litt temperatur på laget.

− Vi har stor takhøyde i gruppa, vi setter oss ikke ned og griner om vi får litt kjeft eller blir snakket til, det er bare godt ment og det vet vi, så jeg tror ikke det blir noe problem i det hele tatt, sier Fossesholm.

− Selvfølgelig, jenter og gutter er forskjellige av natur, så det grunnleggende er jo der. Men jeg tror det er en misoppfatning at man ikke kan behandle jenter og gutter likt. Vi tåler mer enn folk tror. Vi klarer å høre «fy fader nå gikk du elendig», sier Skaanes.