Tons of Rock fortsetter som planlagt

Etter anbefaling fra politiet fortsetter rockefestivalen Tons of Rock på Ekeberg i Oslo som planlagt lørdag etter nattens masseskyting.

– Sikkerhet og beredskap er ivaretatt slik at publikum, frivillige, ansatte og artister skal føle seg trygge, opplyser arrangøren på Facebook.

To personer er drept, ti er alvorlig skadd, og elleve er lettere skadd etter masseskytingen i Oslo sentrum. Skuddene ble løsnet deriblant ved homsepuben London pub. Pride-paraden, som skulle avholdes lørdag, ble avlyst som følge av skytingen.

– I dag skulle Oslo blomstre av kjærlighet, musikk, mennesker og mangfold. Vi våkner til nyhetene om grusomme hendelser i Oslo sentrum, og våre tanker er hos familiene og vennene til de berørte i natt, fortsetter arrangøren.

Også lørdagens landskamp mellom fotballkvinnene og New Zealand på Ullevaal klokka 17 går som planlagt.

– Det er flere store arrangement, som Tons of Rock og landskampen. Det kommer ingen anbefalinger om at disse må avlyses. Vi mener at vi skal klare å sikre disse arrangementene på en trygg måte. Vi har iverksatt både synlige og usynlige grep i samfunnet, sa politiinspektør Tore Soldal lørdag morgen.

(©NTB)