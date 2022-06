Stjernen i sorg: – Det gir ikke mening

Lørdagens landskamp på Ullevaal mellom Norge og New Zealand spilles som planlagt. Beredskapen er økt etter nattens tragiske skytehendelse i Oslo.

NFF og kvinnelandslaget har varslet flere markeringer under det som kommer til å bli en spesiell landskamp på nasjonalarenaen.

En av dem som uttrykker sorg er landslagsstjernen Caroline Graham Hansen.

– Å hate et annet menneske så mye at du ønsker de død, fordi de viser kjærlighet, skremmer livet av meg. Det gir ikke mening. I dag som skulle være en så fin dag for kjærlighet. All kjærlighet, skriver Graham Hansen på Twitter.

Fotballpresidenten Lise Klaveness er også sterkt preget etter nattens tragiske hendelser.

− Jeg er usigelig trist på vegne av de som har mistet noen umistelige i natt, de som gikk fra fest til å måtte flykte for livet i Oslo sentrum, de som nå må våke over sine kjære på sykehus og alle i LHBTI-miljøet som i dag kjenner på frykt og uro. Vi må stå sammen i dette, skriver Klaveness i en tekstmelding til TV 2.