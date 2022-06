Så kompisen bli drept: – Jeg har ikke sovet i natt, bare vandret rundt i Oslo

To personer er drept og ti personer alvorlig skadd etter at en 42 år gammel mann skjøt rundt seg i Oslo sentrum, natt til lørdag.

Klokken 01.14 fikk politiet i Oslo melding om at det var løsnet skudd mot to utesteder i sentrum av hovedstaden.

Politiet skrev innledningsvis at flere var skutt. Kort tid etter bekreftet de at to personer ble drept i skyteepisoden.

Et av drapene ble Bjørn Inge Bergestuen vitne til.

– Det hele startet med at vi hørte noe smell som vi først trodde var kinaputter eller lignende, men da glasset på uteserveringen gikk i tusen knas, skjønte vi fort at dette var alvorlig.

Bergestuen og en rekke andre personer på utestedet kastet seg ned på bakken.

– Det var da jeg så min gode venn lå nede og noen kyndige personer forsøkte gjenoppliving, dessverre uten hell, sier han og fortsetter:

– Dette er så uvirkelig og trist. Jeg har ikke sovet i natt, bare vandret rundt i Oslo.

Bergset dro tilbake til åstedet lørdag morgen.

– Der ble jeg sittende noen timer med tårer i øynene og skjelving i kroppen.

Totalt 21 personer ble skadd. Ti av disse betegnes som alvorlig skadd, og er innlagt på Ullevål sykehus og Ahus.

Gjerningsmannen er en 42 år gammel norsk statsborger, opprinnelig fra Iran.

Han er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger.