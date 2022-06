Dette vet vi om siktede (42)

Mannen, som er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger, natt til lørdag er tidligere straffedømt.

Forholdene dreier seg blant annet om grov vold og oppbevaring av narkotika.

– Det er noen domfellelser, men mindre forhold sammenlignet med det vi står overfor i dag, sier politiadvokat Christian Hatlo på en pressekonferanse lørdag morgen.

ETTERFORSKER: Politiadvokat Christian Hatlo holdt en pressekonferanse lørdag morgen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han opplyser at siktede er 42 år og at han er norsk statsborger med opprinnelse fra Iran.

Ifølge politiet har han tidligere vært på radaren til PST, uten at de foreløpig har ønsket å utdype hva som ligger i det.

Straffedømt på 90-tallet

Siktede ble straffedømt for første gang i 1999. Han ble i Oslo byrett dømt til 10 måneders fengsel i forbindelse med en knivstikking.

Han skal ha ble frikjent i ankesaken i lagmannsretten, der domstolen tok hensyn til mannens lave alder og hans «åpenbare psykiske problemer»

Den mest alvorlige dommen han har på seg skal ifølge politiet være på 120 dager i fengsel for narkotika. Denne dommen fikk han i 2016 og overtredelsen ble ansett som grov.

Politiet har beslaglagt to våpen som drapsmannen var i besittelse av. Det dreier seg om et etthåndsvåpen og et automatvåpen. Ifølge Hatlos opplysninger skal det være snakk om et helautomatisk våpen.

ÅSTED: En av grunnene til at politiet har siktet mannen for terror er at det er flere åsteder. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ikke latt seg avhøre

To personer er døde og 21 personer er skadet etter den alvorlige hendelsen ved C.J Hambros plass.

Angrepet skjedde i et område med en rekke barer og utesteder, blant annet London pub, som er et kjent utested for skeive. Hendelsen skjer samme helg som Pride-paraden skulle arrangeres.

Lørdag morgen opplyste Pride Oslo at de har avlyst paraden.

På pressekonferansen lørdag morgen bekrefter Hatlo at psykiatri er en av hypotesene de har rundt årsaken til hendelsen.

Sentralt for politiet vil nå være å få gjennomført et avhør med siktede. Det har foreløpig ikke latt seg gjøre.

– Vi er i dialog med han. Vi har også vært i dialog med forsvarer Cecilie Nakstad, så får vi se om vi får til et avhør, sier Hatlo.

Nakstad opplyser til TV 2 lørdag formiddag at hun ble oppnevnt som forsvarer fordi hun hadde turnus, men at siktede ønsket en annen advokat. Derfor fikk hun ikke anledning til å treffe ham.