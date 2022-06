Flyktet i panikk til kjelleren: – Fikk følelsen av massakre

Flere titalls personer flyktet til kjelleren under London Pub da de forsto at smellene ikke var glass som knuste, men skudd.

To personer ble drept og 21 er skadd etter at en 42 år gammel mann løsnet skudd mot personer utenfor London Pub og andre utesteder i Oslo sentrum natt til lørdag.

Bili Blum-Jansen forteller til TV 2 at han ofte er på London Pub, men at det denne lørdagen var mer kaotisk enn vanlig på grunn av Pride.

Han hadde nettopp snakket med noen venner utenfor utestedet og gikk inn igjen for å kjøpe en øl. Mellom fem og ti minutter senere oppsto det full panikk i lokalet, forteller han.

– Jeg hørte skyting, men trodde det var glass som falt. Men plutselig begynte folk å løpe mot oss innover i lokalet mens de ropte «løp, løp, noen skyter» og dro tak i oss.

MÅTTE LØPE: Bili Blum-Jansen hørte plutselig at folk ropte «løp, løp, noen skyter» da han var på London Pub natt til lørdag.

Sparket inn dør

Blum-Jansen fulgte etter, og beskriver en desperat leting etter et trygt sted å gjemme seg.

– Noen klarte å åpne en dør bak i lokalet, og i mitt hode var det en utgangsdør, men det var det ikke. Men vi løp videre og endte opp i kjelleren.

Der forteller han at alle som løp mot kjelleren samlet seg i en lang gang under puben. Han anslår at det var mellom 80 og 100 stykker samlet i kjelleren sammen med ham.

– Da vi kom til enden av en lang korridor fant vi en dør som noen sparket inn, men der var det bare flasker og pant. Så vi måtte bare presse oss sammen i den lange korridoren.

REDSEL: Bili Blum-Jansen forteller at stemningen i kjelleren var veldig rolig, og at mange ringte til sine kjære. Foto: Bili Blum-Jansen

– Tenkte «da er vi ferdige»

Han beskriver en helt rar stemning der nede i kjelleren.

– De fleste var veldig rolige, som om alle var redde for at vi skulle bli oppdaget. Mange ringte til kjærestene og familiene sine. Nesten sånn farvel-stemning. Andre hjalp til med å roe ned de som var ekstremt redde.

Blum-Jansen ble fortvilet over å se at det verken var vinduer eller dører som kunne lede dem ut av bygget.

– Jeg fikk litt panikk, og tenkte at «hvis den eller de som skyter kommer nå, så er vi ferdige». Det var ingen måte å komme seg ut på.

Blum-Jansen vet ikke nøyaktig hvor lenge de oppholdt seg der, men etter hvert kom politiet.

– Vi var der lenge, og så kom politiet og spurte om det var skadde der. De ropte hele tiden om noen var skadd, og så tok de de som var skadet ut av rommet.

– Totalt kaos

Rundt 20 minutter etter dette kunne Blum-Jansen og de andre gå ut av kjelleren. Han beskriver et svært dramatisk syn da han kom opp på gateplan.

– Da vi kom opp oppdaget jeg at vi ikke lenger var under London Pub, vi gikk ut gjennom baren ved siden av. Så vi hadde altså gått mellom lokalene via kjelleren. Og det vi kom ut til var totalt kaos. Det var følelsen av massakre.

Blum-Jansen beskriver en gate med blålys, folk med panikk, blod og helikopter som svevde over.

– Jeg prøvde å gå tilbake dit skytingen begynte, men fikk ikke lov på grunn av sperringene. Vi fikk beskjed av politiet at om vi hadde sett noe skulle vi gå til hotellet, hvis ikke skulle vi gå hjem.