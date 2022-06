– Jeg er fylt med sorg

Flere kjendiser har uttrykt sin dypeste medfølelse og beskriver hendelsen som hjerteskjærende, og forteller at de er fylt med sorg.

Som følge av hendelsen har også alle arrangementer med tilknytning til Pride i Oslo blitt avlyst.

Psykolog Benjamin Baarli Silseth Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Skikkelig tøft

Psykolog og TV-personlighet Benjamin Silseth var i området hvor skytingen skjedde tidligere på kvelden. Han våknet opp til tikkende meldinger fra bekymrede venner

– Det som har skjedd er forferdelig. Jeg la meg tidlig i går og var klar til å våkne opp for å feire Pride, kjærlighet og mangfold. Så våkner man opp til noen som er imot det. Det er skikkelig tøft, sier Silseth og legger til:

– Jeg har full forståelse for at Pride må avlyses. Det er en sikkerhetsvurdering, og jeg har veldig respekt for den vurderingen som gjøres.

Jan Thomas forteller at tankene hans går til de pårørende. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Hjerteskjærende

− Hvor skal jeg starte, jeg er sint. Mine tanker går ut til de som har mistet livet, de skadde og de som har mistet sine nære. Det er hjerteskjærende og helt unødvendig, skriver Jan Thomas i en tekstmelding til TV 2.

Videre forteller han at han forstår politiets vurdering, men synes likevel det er trist at Pride-paraden er avlyst.

− Vi må stole på politiets vurderinger, men i dag snakker jeg fra et ståsted av følelser, ikke fornuft, sier Jan Thomas.

Videre mener han at det er hendelser som dette bare understreker viktigheten av å feire Pride.

− Jeg sitter og tenker på hvordan vi kan få markert Pride i dag likevel. Kunne politiet doblet styrkene, kunne vi hatt forsvaret på plass? Jeg har virkelig ikke lyst å sitte inne i huset og være redd i dag. Jeg har behov for å vise styrke, det tror jeg mange har, sier han videre.

Niklas Baarli synes den grusomme hendelsen er uvirkelig. Foto: Eivind Senneset

Fylt med sorg

Også programleder Niklas Baarli er rystet over hendelsen.

− Dette er helt uvirkelig, at noen kan hate kjærlighet på denne måten er for meg helt uforståelig. Politiet vet vel best angående paraden, vi skal ut i gaten så fort det er lov, skriver Niklas Baarli i en tekstmelding.

Skuespiller Bjarte Hjelmelands tanker går til de pårørende.

– Jeg er fylt med sorg og svært bekymret for venner og bekjente som kanskje er rammet av nattens hendelser. Jeg ber for og tenker på familiene til de som er drept og skadet, skriver Bjarte Hjelmeland i en tekstmelding.

Også Hjelmeland mener den grusomme hendelsen understreker viktigheten av Pride.

– Den kjærlighetsfylte feiringen er blitt utsatt for det som kan se ut som hatkriminalitet. Dette understreker bare viktigheten av Pride og det å jobbe for åpenhet og synlighet. Ingen skal få knuse oss. Kjærligheten vil seire, sier skuespiller Bjarte Hjelmeland.

Tonje Frøystad Garvik og Lene Sleperud mener Pride er viktigere enn noen gang. Foto: Terje Pedersen/ NTB

Pride viktigere enn noen gang

Farmen-vinner Tonje Frøystad Garvik oppfordrer til markering av Pride gjennom sosiale medier, og samhold med de man er glad i.

– I dag må man ikke sitte alene, det er helt jævlig det som har skjedd. Vi må prate om det og bearbeide det. Vi må se på avlysningen som at politiet ivaretar skeives trygghet, men man ønsker jo å svare med kjærlighet og samhold, sier Garvik.

– Jeg tenker vi må markere så godt vi kan i dag gjennom sosiale medier og møte de man er glad i. Jeg er skikkelig rystet. Jeg skulle gå sammen med familie i paraden i dag og feire. Dette var en veldig viktig dag, men nå blir Pride viktigere fremover enn det noen gang har vært.

Garviks samboer Lene Sleperud, mener dette er et angrep på retten til å være seg selv.

Programleder Morten Hegseth, sier at dette er den verste dagen han har opplevd.

– Det er så mange følelser i kroppen i dag, det er en tornado av sinne, tristhet, kamplyst, stagnasjon. Det er så mye jeg kjenner på og jeg tenker at i dag er det rom for alle følelser, sier en tydelig berørt Morten Hegseth lørdag formiddag.

Se hele videoen over i saken.



Ord blir fattige

– Ord blir fattige I denne situasjonen. Dette skulle være en feiring av kjærligheten og retten til å være seg selv, og dette er et angrep på det, sier Sleperud.

Videre sier hun at dette viser at vi fortsatt har en lang vei å gå.

– Og ikke minst hvor viktig det er å fortsatt kjempe for våre rettigheter og feire pride. Våre tanker går til alle som var involvert i hendelsen i natt. Nå må vi stå sammen og vise hverandre støtte og kjærlighet, sier hun videre.

Victor Sotberg forteller at han er såret og sjokkert. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Fly forbannet

Programleder og youtuber Victor Sotberg håper alle forstår hvor viktig markeringen av Pride er.

– Jeg har egentlig ingen ord. Jeg er lei meg, såret og sjokkert. Hadde gledet meg så mye til i dag. Skulle gå i paraden og feire kjærligheten.

– Dette viser nok bare at vi har fortsatt en lang vei å gå, og jeg håper at alle forstår hvor viktig Pride er og fortsatt kommer til å være, sier Sotberg. Så er det utrolig viktig å vite at Pride ikke er kansellert, men bare utsatt. Vi trenger virkelig å gå i parade og markere kjærligheten.

Tom Hugo, som er medlem i musikkgruppen Keiino, forteller at han er fly forbannet. Foto: Trond Reidar Teigen

– Jeg er uendelig trist og føler med de pårørende og venner av de døde og skadede, og alle som var på London i går. Samtidig er jeg fly forbannet, og om dette viser seg å være hat-terror må mange ta seg i nakkeskinnet for å forhindre at noe slikt skjer igjen, forteller Tom Hugo i gruppa Keiino.

Videre forteller Tom Hugo at han gjerne skulle ha gått i Pride-paraden i dag, for å vise at ingen skal kunne skremme noen fra å være den man er.

– Politiet er bedre skikket enn meg til å vurdere risiko, men når Pride er det eneste arrangementet som avlyses, så sitter jeg med en følelse av at gjerningsmannen har oppnådd det han ønsket. Jeg vet at veldig mange i Oslo ønsker å markere sin avsky og støtte til det skeive miljøet, forteller han videre.

Saken oppdateres.