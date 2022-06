King til TV 2: – Jeg er ferdig i Watford

Joshua Kings klubbfremtid er fortsatt uavklart. Men det som er sikkert er at angriperen ikke blir med Watford ned i Championship.

– Jeg kan si at jeg er ferdig i Watford. Men noe annet enn det kan jeg ikke si, sier Joshua King til TV 2.

– Er du i dialog med flere klubber nå?

– Det kommer nok ut i løpet av et par uker. Men jeg har ikke bestemt meg ennå. Jeg må ta meg god tid. Jeg har vært på landslagssamling i to uker også dro jeg på ferie for å koble litt av. Så har jeg denne fotballskolen her.

– Fra og med tirsdag begynner hodet mitt å tenke på hvor jeg skal jobbe neste år.

Lørdag var den erfarne spissen hjemme i Oslo for å arrangere sin egen fotballskole som er gratis for alle deltakere.

Joshua Kings fotballskole tok i mot flust av fotballglade barn. Foto: Alf Simensen

30-åringen, som scoret fem mål på 32 ligakamper for Watford forrige sesong, hadde egentlig kontrakt ut neste sesong. Men nedrykket gjorde at den kontrakten ikke blir fullført.

– Det var planlagt, sier King.