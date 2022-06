Ble jaget av terroristen i 2011 – lørdag måtte han flykte på nytt

Eivind Rindal var på Utøya i 2011, og måtte flykte fra kulene da terroristen åpnet ild og drepte 69 personer på AUF sin sommerleir.

Lørdag kveld skjedde det utenkelige igjen.

Da åpnet en mann ild og skjøt vilt rundt seg mot flere utesteder i Oslo sentrum. To personer er bekreftet drept. 10 personer betegnes som alvorlig skadd. 11 personer er lettere skadd.

– Vi lovet hverandre aldri mer etter 22. juli.

Rindal hadde tatt turen fra hjembyen Trondheim for å markere Pride i hovedstaden.

– Jeg hadde vært på flere konserter på Youngstorget i Oslo, før jeg dro videre for å møte noen bekjente.

Rettet våpen mot folk

Vennegjengen vurderte å gå på London Pub, men på grunn av kø og dyrere øl, endte de opp på nabopuben Cesar.

Rindal og vennene sto på uteserveringen da de første skuddene falt utenfor London pub og utestedet Per På Hjørnet.

KNUST GLASS: Glasset på et av utestedene er knust, og igjen på bordet står en øl. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Umiddelbart tenkte jeg ikke at det var skudd. Men så hørte jeg den andre skuddsalven.

Da ble han umiddelbart dratt tilbake til Utøya.

– Jeg ser nedover gaten, og da får jeg et glimt av en person som retter et våpen mot folk. Jeg ser panikken som brer seg, stormer inn i baren og får folk ut.

– Tilbake på Utøya

Sammen med en venn flykter Rindal bort fra stedet, gjennom Regjeringskvartalet.

– Jeg kjente ganske umiddelbart at jeg gikk inn i samme modus, og samme måte å tenke og operere på som jeg gjorde tilbake på Utøya.

Rindal forteller at han etter 22. juli mistet en slags følelse for trygghet. Tanken om at noe lignende kan skje igjen har derfor streifet han.

– Det heter seg at lynet ikke slår ned to ganger samme sted. Samtidig er det en bevissthet jeg har at når jeg er aktiv i Pride og har de verdiene jeg har, så er det noen som bokstavelig talt vil gå over lik for å hindre det.

PÅ UTØYA: Her er Eivind Rindal tilbake på Utøya med nåværende statsminister Jonas Gahr Støre i 2012. Foto: Heiko Junge / NTB

Avlyser parade

Dette ble enda tydeligere for Rindal etter nattens skyteepisode.

Skytingen skjedde i nærheten av London Pub, som er et populært utested for skeive i hovedstaden. Politiet uttalte på en pressekonferanse at de har grunn til å tenke at dette er hatkriminalitet.

De anbefalte derfor å avlyse lørdagens store Pride-parade.

Rindal er selv leder for Trondheim Pride, men understreker at han uttaler seg som privatperson.

– Akkurat i dag, med det bakteppet, er det nesten at paradoks at politiet i Oslo velger å anbefale at paraden ikke gjennomføres. Paraden er mer enn fest og moro, det er faktisk en livsviktig synlighet og en av de viktigste demokratiske hendelsene som skjer i Norge, sier han.

– Hadde følt meg trygg

Rindal sier han hadde følt seg trygg, dersom paraden hadde blitt arrangert.

– Jeg hadde følt meg like trygg som jeg gjorde i rosetoget etter 22. juli. Jeg vil ikke la frykten for terror eller vold definere livet og friheten min.

ROSETOG: Titusenvis av nordmenn tok til gatene et par dager etter terroren 22. juli. Foto: Aleksander Andersen / NTB

TV 2 snakker med Rindal lørdag morgen. Da har han rukket å få seg noen timer søvn etter nattens dramatiske hendelse.

– Dette er bare veldig tragisk og vondt. Det vekker et sterkt sinne også. Med de siste omdreiningene i debattklimaet i samfunnet og med en lang rekke mindre og større masseskytinger internasjonalt – så føles det på meg som at dette ikke er et tilfeldig valgt mål, sier han.

Etterforskes som terror

Politiet bekreftet under en pressekonferanse lørdag morgen at de etterforsker skyteepisoden som et terrorangrep.

– Det er grunn til å anta at han hadde som mål å skape frykt i befolkningen, sa politiadvokat Christian Hatlo.

Mannen er siktet for drap, drapsforsøk og terror, opplyser politiet.