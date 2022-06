Våknet til et hav av meldinger: – Er du i live?

Det sier Joakim Aadland (31). Som festivalsjef for Regnbuedagene i Bergen, som gikk av stabelen med brask og bram forrige uke, har han denne uken representert Bergen under Pride-festivalen i Oslo.

Fredag kveld var planen å gå på utestedet «Elsker» og «London Pub».

Bergenserens familie og venner, var dermed sikre på at han hadde befunnet seg i kjernen av nattens terrorhendelse.

I sjokk

– Jeg bestemte meg for å gå hjem etter feiringen i parken klokken 23.00, fordi jeg skulle på et utdrikningslag i dag, forklarer Aadland på telefon til TV 2.

Når TV 2 prater med ham klokken 09.30 lørdag morgen, er det mange som har forsøkt å få kontakt. 31-åringen våknet opp til meldinger fra flere som spurte om han var i live.

– Dere er de andre jeg prater med nå, etter min ektemann. Jeg våknet opp til nyheten om dette og er helt i sjokk.

– Venner og familie har trodd i flere timer trodd at jeg var der, hvilket jo var planen, sier Aadland tydelig beveget.

Lykkerusen fra bryllupet som stod 23.mai i år, har fått en brå slutt.

– Dette skulle være en tid for feiring og fellesskap. Tankene mine går til alle som er påvirket av dette. Jeg kjenner flere som var i området, og forsøker å danne meg en oversikt nå.

NYLIG GIFT: - Den lykkeboblen jeg har vært i siden mitt eget bryllup og senere venners bryllup, ble definitivt sprukket nå. Vi må kjempe for sikkerhet til alle nå, sier Joakim Aadland. Foto: Håvard Bjelde

– Ikke bruk oss som politisk agenda

Aadland presiserer at det foreløpig er lite som er konstatert om motivet for terrorhandlingen som har kostet to personer livet og skadet 21, men at det som politiet antyder trolig handler om hatkriminalitet.

– Nattens hendelse viser hvorfor Pride er så enormt viktig. Hvorfor politikere og samfunnsdebattanter ikke må omtale homofile som en politisk ideologi og agenda, sier Aadland og konstaterer:

– Når man omtaler skeive som politikk, våre liv som ideologi, da er det noen som lytter til disse ordene og til slutt agerer på de.

Nettopp dette tema var sentralt da Aadland som festivalsjef holdt tale under Bergen Pride for to uker siden.

– Hva tenker du er det viktigste for etterspillet nå?

– Det viktigste nå er at alle skeive må få høre og vite at vi skal ha beskyttelse i Norge. Vi må jobbe mer mot hatkriminalitet og rydde opp i debattklimaet, hvor mange prøver å svartmale regnbueflagget. Det kan de ikke få gjøre.

Joakim Aadland kremter og gjør stemmen krystallklar når han slår fast:

– Man skal ha ytringsfrihet i Norge og det skal være lov å være uenighet, men ikke hat. Vi er ikke en politisk agenda. Vi er mennesker som er en del av samfunnet, som ønsker og fortjener rettigheter og frihet.