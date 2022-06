Skytingen i Oslo: – En utrolig trist dag

Skytingen utenfor London Pub i Oslo har rystet hovedstaden.

Flere politikere har uttrykt sin dypeste medfølelse og beskrevet hendelsen som grusom og brutal.

En av dem som våknet opp til den forferdelige nyheten er ordfører i Oslo, Marianne Borgen.

– Dette er en utrolig trist dag, sier Borgen til TV 2.

DREPTE TO: Mannen som gikk amok med skytevåpen i Oslo drepte to mennesker. Foto: Javad Parsa / NTB.

– Blitt en sorgens dag

Ordføreren sender sine varmeste tanker til de drepte, skadde og pårørende, samt alle som var til stede og bevitnet de grusomme og forferdelige handlingene.

– Dette skulle være en festdag, hvor man skulle feire mangfoldet, feire felleskapet, feire friheten til å kunne være den man er og elske den man ønsker å elske, og i stedet har det blitt en sorgens dag, sier Borgen.

Alle arrangementer tilknyttet Oslo Pride er blitt avlyst som følge av hendelsen.

– Det er en nesten ubegripelig trist dag i dag for hele Oslo, og for hele Norge, sier Borgen.

BERØRER MANGE: Ordfører Marianne Borgen sier det er viktig at vi alle nå står sammen i kampen mot hatkriminalitet. Foto: Pål Schaathun / TV 2

– Vanskelig å tenke seg en fest

Den store Pride-paraden som skulle ha funnet sted i Oslo sentrum er også avlyst etter råd fra politiet i Oslo.

– Det må man ha stor forståelse for. Det handler om folks trygghet og når politiet sier det - de som har ansvaret for tryggheten i byen vår - så må vi gjøre det, sier Borgen.

Ordføreren legger likevel vekt på at det er trist for alle som hadde gledet seg og lagt store forberedelser i forkant av arrangementet, selv om hun er tydelig på at det var nødvendig.

– På en annen side, når det er snakk om en så alvorlig handling som dette, hvor mange mennesker fortsatt ligger alvorlig skadet og to er drept, så er det også vanskelig å tenke seg at man skal kunne feste igjennom Oslos gater, legger hun til.

PUB: Skytehendelsen skal ha foregått i nærheten av barene Per på Hjørnet og London Pub. Foto: Pål Schaathun / TV 2

– Skal stå sammen om dette

Borgen tror en slik hendelse påvirker hele landet.

– Det folk skal vite der ute er at dette skal vi stå sammen om, dette skal vi støtte hverandre i, og jeg tror hele Oslo og hele Norge er opprørt over denne grusomme handlingen som skjedde i natt.

– Er Oslo en trygg by?

– Oslo er jevnt over en veldig trygg by. Denne type handlinger er forferdelig og grusom, og det er en kriminell handling, men jevnt over - dersom man ser på statistikker - så er Oslo i utgangspunktet en trygg by.

Hun legger til:

– Denne hendelsen i natt skaper usikkerhet og jeg forstår veldig godt at mange i dag kan være redde og føle seg utrygge, men de skal da vite at politiet nå driver etterforskning. Vi gjør alt det vi kan og vi har et tett samarbeid med politiet for å gjenskape tryggheten i byen vår.

– Oslo skal være en raus by

Selv om ordføreren er tydelig på at alle jobber på spreng for å finne ut av hendelsesforløp og årsak til tragedien, så er hun også klar på at en slik hendelse må bearbeides.

– Framover må vi jobbe videre med å skape en aksept og en holdning til at folk skal få lov til å leve de livene de ønsker seg. Oslo skal være en raus og inkluderende by, hvor alle skal føle seg trygge og å være den de er, og elske hvem de vil, sier Borgen.

Til tross for de tragiske hendelsene, kan det bidra til å åpne opp for en større debatt i samfunnet med fokus på menneskerettigheter og LBHQT-miljøet.

– Den informasjonen og kunnskapen må vi spre og trygge, slik at alle skal føle trygghet til å være den man er.

50 år siden oppheving av paragraf

Borgen mener vi i Norge har kommet langt på vei, men at det fremdeles finnes for mye hatkriminalitet og hets mot homofile og transpersoner.

– Jeg synes vi har kommet ganske langt og i Pride-paraden - som nå ikke blir noe av - så skulle vi markere at det er 50 år siden Norge opphevet paragraf 213 i grunnloven, som sa det var forbudt og kriminelt å være homofil.

Etter nattens hendelse er det satt krisestab i Oslo Kommune.