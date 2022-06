Regjeringen kaller inn til pressekonferanse etter skytingen i Oslo

Regjeringen stiller seg klokka 14.00 tilgjengelig for pressen etter nattens skyting.

Statsminister Jonas Gahr Støre, justisministeren og kultur- og likestillingsministeren holder pressekonferanse klokka 14 etter skytingen i Oslo.

Pressekonferansen holdes på Statsministerens kontor.

To personer er døde og 21 personer er skadd etter den alvorlige hendelsen ved C.J. Hambros plass i Oslo sentrum natt til lørdag.

Hendelsen fant sted i et område med flere utesteder og barer, blant annet London pub, som er et kjent utested for skeive.

Politiet har pågrepet en antatt gjerningsperson.

Oslo politidistrikt opplyser at de etterforsker skytingen i Oslo sentrum natt til lørdag som terror. Den pågrepne er siktet for drap, drapsforsøk og terror.

Pride-arrangement avlyst

På oppfordring fra politiet avlyser Pride de planlagte arrangementene i Oslo etter den alvorlige hendelsen i Oslo sentrum natt til lørdag.

idligere nestleder i Høyre Bent Høie oppfordrer på Facebook til å heise regnbueflagget i solidaritet. Her skriver han:

«I dag kan ikke paraden gjennomføres for å feire og kjempe. Det er ikke trygt i følge politiet. Flagget kan vi heise i solidaritet med de som er rammet direkte og for å vise at kjærligheten alltid vil vinne!»

Vedum: – Ufattelig vondt

Senterparti-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum sender sine tanker til de berørte etter skytingen.

– Det er bare ufattelig vondt og smertefullt at to medmennesker har blitt drept, og at flere har blitt skadd i hovedstaden vår. Medmenneskeligheten, og kjærligheten har blitt angrepet på sitt hardeste i natt. Mine tanker, omsorg og djupe medfølelse går til familie, venner og alle som kjenner sorg og frykt etter denne svarte natten, sier Vangen i en skriftlig kommentar til TV 2.



SV-leder Audun Lysbakken skriver på Instagram at hans tanker går til de som ble ofre for skytingen og til alle skeive som føler seg truet.

«Byen skulle være preget av fest for kjærlighet og frihet denne helgen. Det blir ikke slik, men vi står sammen og kjemper videre for friheten til å elske den du vil»

– I dag feirer vi hjemme



Venstre-leder Guri Melby sier til TV 2 at hun hadde gledet seg til å gå i Pride i dag.

– Nettopp for å markere at kjærlighet og frihet er mye større enn hat. Nattens angrep har tatt liv, skadet og gjort mange redde. Vi trenger fortsatt Pride.

Melby mener det ikke bør være en avlysning, men en utsettelse.



– Frykten får ikke vinne. I dag feirer vi hjemmefra. Men vi skal snart ut i gatene igjen, sier Melby.