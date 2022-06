Bent Høie: – Kjærligheten vil alltid vinne

På oppfordring fra politiet avlyser Pride de planlagte arrangementene i Oslo etter den alvorlige hendelsen i Oslo sentrum natt til lørdag.

Tidligere nestleder i Høyre Bent Høie oppfordrer på Facebook til å heise regnbueflagget i solidaritet. Her skriver han:

«I dag kan ikke paraden gjennomføres for å feire og kjempe. Det er ikke trygt i følge politiet. Flagget kan vi heise i solidaritet med de som er rammet direkte og for å vise at kjærligheten alltid vil vinne!»

Senterparti-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum sender sine tanker til de berørte etter skytingen.

– Det er bare ufattelig vondt og smertefullt at to medmennesker har blitt drept, og at flere har blitt skadd i hovedstaden vår. Medmenneskeligheten, og kjærligheten har blitt angrepet på sitt hardeste i natt. Mine tanker, omsorg og djupe medfølelse går til familie, venner og alle som kjenner sorg og frykt etter denne svarte natten, sier Vangen i en skriftlig kommentar til TV 2.

Venstre-leder Guri Melby sier til TV 2 at hun hadde gledet seg til å gå i Pride i dag.

– Nettopp for å markere at kjærlighet og frihet er mye større enn hat. Nattens angrep har tatt liv, skadet og gjort mange redde. Vi trenger fortsatt Pride.

Melby mener det ikke bør være en avlysning, men en utsettelse.

Ordfører Marianne Borgen og leder for Oslo Pride, Inger Kristin Haugsevje, var til stede da regnbueflaggene ble heist i Oslo tidligere denne måneden. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Frykten får ikke vinne. I dag feirer vi hjemmefra. Men vi skal snart ut i gatene igjen, sier Melby.

– Trist for hele Oslo og Norge

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, sier det er en utrolig trist dag for hele Oslo, og Norge.

– Dette skulle være en festdag. Isteden har det blitt en sorgens dag, sier hun og legger til:

– Det er trist for alle de som hadde gledet seg og har forberedt. Men når det er snakk om en så alvorlig handling hvor mange ligger alvorlig skadet og to er drept, er det vanskelig å se for seg å feste gjennom Oslos gater.

Mener mange har fryktet dette lenge

Påtroppende leder i Skeiv Ungdom, Jane Victorius Bonsakasen, sier at å avlyse paraden føles som det tryggeste.

– Samtidig som at dette viser at vi desperat trenger Pride, synligheten og det politiske budskapet. Vi er her og vi må ta plass, sier Bonsaksen til TV 2.

Skeiv Ungdom er rystet over det som har skjedd.

– Mange av oss har fryktet dette lenge, men har tenkt at det har vært lenger unna enn det viste seg å være.

Bonsaksen sier de har sett mye hat mot de skeive miljøene, også mot Pride, den siste tiden.

– Det er veldig aggressivt. Vi vet også, dessverre, at når den typen ord og holdninger får en plass i mediedebatten er det med på å legitimere ganske grusomme hendelser.

Hen tror det er mange i miljøet som er redde nå.

– Det skeive miljøet er lite og det kan være snakk om venners venner, om ikke venner, som er involvert.

Bonsaksen legger til at alle deres tanker er med de pårørende og berørte.