Politiet: – Etterforskes som terror

Oslo politidistrikt opplyser at de etterforsker skytingen i Oslo sentrum natt til lørdag som terror.

To personer er døde og 19 personer er skadd etter den alvorlige hendelsen ved C.J. Hambros plass i Oslo sentrum natt til lørdag.

Hendelsen fant sted i et område med flere utesteder og barer, blant annet London pub, som er et kjent utested for skeive.

Politiet har pågrepet en antatt gjerningsperson.

Hendelsen etterforskes som terror, opplyser Oslo politidistrikt lørdag morgen.

Politiet har innkalt til en pressekonferanse lørdag, der de vil komme med mer informasjon.

Følg pressekonferansen direkte øverst i saken fra klokken 09.