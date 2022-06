Ny studie: Denne frukten kan bremse Alzheimers sykdom

Studien fra Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo har vist at ekstrakt fra den eksotiske frukten kan forbedre noen av symptomene på Alzheimers sykdom i dyremodeller, opplyser Ahus.

Forsøkene er gjort på menneskeceller i laboratorium og i dyremodeller for alzheimer.

Sakker ned cellene

– Det er mange teorier bak opprinnelsen til demens og Alzheimers sykdom, men en av de mest interessante er teorien om at cellene i kroppen vår kan bli «trette» når vi blir eldre, noe som gjør det vanskeligere for dem å jobbe effektivt, forteller førsteamanuensis Evandro F. Fang, som har ledet studien.

Årsaken til dette kan være en bestanddel av cellene som kalles mitokondrium. Mitokondriene er ansvarlige for å forsyne cellene våre med energi. Normalt sørger cellene for å fjerne gamle eller ødelagte deler og derved holde mitokondriene og andre cellebestanddeler friske. Men dersom mitokondriene svekkes, kan det bli en ond sirkel med økende svikt i både energiproduksjon og reparasjon.

Eksotisk frukt

I nesten fem år har forskergruppen lett etter et molekyl i naturen som kan begrense utviklingen av alzheimer. Jakten har vært sentrert rundt fargerike eksotiske frukter. Grunnen til at de har undersøkt pasjonsfrukt, er at frukten er en stor kilde til fytokjemikalier, som er kjemiske forbindelser som finnes i planter og som kan påvirke kroppens fysiologi.

– Videre bør det gjøres kliniske studier på mennesker for å avdekke om det kan være aktuelt å bruke pasjonsfruktekstrakt til å utvikle preventiv medisin mot Alzheimers sykdom, sier han.

Pasjonsfrukten stammer fra Sør-Amerika, men er i dag også mye dyrket i andre tropiske strøk av verden.

