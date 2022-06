Oslo Pride avlyser alle arrangementer

– Vi er rystet og har fått beskjed av politiet om at alle arrangementer anbefales avlyst, sier leder for Oslo Pride, Inger Kristin Haugsevje til TV 2.

Oslo Pride ber derfor folk som hadde planlagt å reise til Oslo sentrum for å delta på arrangementer om å ikke komme.

– Vi tar politiets råd og oppfordringer på alvor og ber folk om å ikke samles i Oslo sentrum.

Haugsevje oppfordrer nå folk til å markere Pride hjemme i stedet.

– Det betyr at man må samles hjemme i private rom, ta vare på hverandre og jeg oppfordrer igjen til å ta politiets råd på alvor og ikke samles i Oslo sentrum.



– Tøft for den skeive bevegelsen

I en pressemelding skriver Oslo Pride at de følger politiets anbefalinger.

– Oslo Pride har fått tydelig råd og anbefaling fra politiet om at paraden, Pride park og andre arrangementer i forbindelse med Oslo Pride avlyses. Oslo Pride anmoder derfor alle som har planlagt å delta på eller se parade om å ikke møte. Alle arrangementer i tilknytning Oslo Pride avlyses.

Leder i foreningen FRI, Inge Alexander Gjestvang, sier til TV 2 at deres tanker går til alle som er berørt.

– Først og fremst så går vår dypeste medfølelse og varme tanker til alle pårørende og alle som er berørt av denne tragedien her på en eller annen måte. Det er tøft for den skeive bevegelsen å oppleve det her.

– Stå samlet

Gjestvang oppfordrer nå til kjærlighet.

– Vi oppfordrer alle til å stå samlet, ta vare på hverandre og at vi kommer tilbake senere – stolte og synlige, men akkurat nå er det ikke tid for det.

– Har dere opplevd mye hets rundt Pride i den uken som har vært?

– Det har jevnt over vært en del kommentarer og motstand mot Pride, men vi har fått veldig mye støtte, som vi er veldig glade for å se – som storaktører, og med at man er ute og støtter retten til å være den man er og elske hvem du vil.

Reaksjonene og støtteerklæringene er mange etter nattens alvorlige hendelse. Gjestvang takker for støtten.

– Vi er glade for å se støtte som kommer fra alle hold. Det er viktig å anerkjenne den hendelsen som nå er skjedd og hvordan det påvirker dem som er berørt, men også dem som er mer indirekte berørt.