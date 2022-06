Norsk senator applauderer Høyesterett: – En stor dag i USAs historie

TV2: EDINBURGH, NORD-DAKOTA, USA

– Jeg har kjempet for dette i hele min politiske karriere. Det er en stor dag i USAs historie, sier Janne Myrdal, som er delstatssenator i Nord-Dakota.

TV2 snakker med den utvandrende telemarkingen i det hun skal til å slå på tråden til Nord-Dakotas justisminister Drew Wrigley.

– Nå må han bare sertifisere avgjørelsen fra høyesterett. Det er en formalitet. Vi vedtok en lov i Nord-Dakota i 2007, som slår fast at en abortnekt skal iverksettes i løpet av 30 dager om høyesterett skroter Roe Wade. Det har nå skjedd.

Myrdal mener abortlovgivningen i USA for all fremtid bør tilhøre delstatsnivået.

– Roe Wade var en gedigen feil. Abortlovene skal vedtas av politikerne i hver enkelt delstat. Men nå har de endelig ryddet opp i det.

DELSTATSSENATOR: Janne Myrdal har siden 2016 vært delstatssenator i Nord-Dakota. Foto: Fredrik Kalstveit

Abortmotstander i 30 år

Myrdal forlot Norge på 1980-tallet. Etter å ha jobbet som frivillig i misjonsorganisasjonen Ungdom i arbeid i Belize og El Salvador, reiste hun videre til Texas, der hun hjalp sexarbeidere «med å komme seg vekk fra gata».

Årene med hjelpearbeid på samfunnets skyggeside, gjorde henne til abortmotstanderen hun er i dag.

– Jeg snakket med kvinner som hadde opplevd det verste av det verste. Likevel angret de seg for å ha tatt abort. Det overbeviste meg om at abort aldri er riktig løsning, sier Myrdal.

Veien til Myrdal gikk senere nordover til præriestaten Nord-Dakota, der hun ble hjemmeværende mor på familiegården til ektemannen Mark, før hun omsider kastet seg inn i lokalpolitikken. Hun vant distriktet sitt med god margin i 2016 og styrket posisjonen med enda noen prosentpoeng i 2020.

– Nord-Dakota er en delstat der et stort flertall er «pro life». På det området vet velgerne at de kan stole på meg.

NORDØST I PRÆRIESTATEN: Telemarkingen Myrdal bor i Nord-Dakotas nordøstlige hjørne. Foto: Fredrik Kalstveit

Forventer abortturisme

Til tross for avgjørelsen, som hun beskriver som «en stor seier», er hun bekymret for det som vil skje både i USA og Nord-Dakota fremover.

– Jeg frykter at det blir opptøyer. At vi vil se vold og trusler. Mange er sinte.

Myrdal vedgår også at det kan oppstå et svart marked for abort. Hun tror også flere kvinner vil reise ut av delstaten hennes for å ta abort. I Minnesota, som ligger bare noen kilometer unna fylket der Myrdal er senator, vil man også i fremtiden kunne ta abort frem til uke 24.

– Jeg er jo ikke så dum og naiv at jeg tror at samtlige avdelstatens gravide kvinner på et blunk vil slutte å ta abort. Vi hadde like i underkant av 1000 som tok abort i fjor. Det vil ikke være null i 2023, selvfølgelig ikke. Noen vil reise til andre stater og det kan jeg ikke forhindre. Men dette sender et viktig signal. Når noe er ulovlig, tenker man seg om en ekstra gang.

Myrdal sier at det er nå det virkelige arbeidet begynner.

– Nå må vi vinne både hjertene og hjernene til folk. Vi må skape et samfunn der abort ikke lenger eksisterer som et alternativ. Ja, det må bli utenkelig. Det å komme dit, krever at vi har et godt tilbud for alle kvinner, uansett livssituasjon. Hjelpesentrene må styrkes. Kirkene må mer på banen. Og vi må forbedre adopsjonsprogrammene.

Til tross for at stadig flere amerikanere støtter fri abort, også konservative velgere, mener Myrdal at det er fullt mulig å sanke mer støtte til abortmotstanden fremover.

– For det første er det ikke lenger et sosialt stigma å få barn utenfor ekteskapet. Det er bra og gjør at kvinner ikke lenger trenger å føle seg tvunget til å ta abort. For det andre vet vi nå stadig mer om fosterets utvikling på grunn av blant annet forbedret ultralydteknologi. Jeg tror mange er i ferd med å forstå at det handler om et faktisk liv.

FÅR IKKE LENGER TA ABORT: Unge kvinner i Nord-Dakota må nå reise til nabostaten Minnesota for å ta abort. Foto: Fredrik Kalstveit

Takker Trump

Under nominasjonsvalgene i 2016 var Janne Myrdal svært skeptisk til Donald Trump. Siden ble hun mer vennligsinnet til USAs 45 president. I dag takker hun ham.

– Det er rart å tenke på at det var han, av alle, som satte dette i bevegelse. At han utnevnte tre konservative dommere, som nå har tippet denne avgjørelsen, vil bli stående igjen som hans viktigste politiske bragd.

Myrdal sier samtidig at opphevelse av Roe v. Wade likevel er en prinsipiell avgjørelse for henne. Hun ønsker seg ikke en føderal høyesterettskjennelse som forbyr kvinner å ta abort.

– Jeg får ofte det spørsmålet, men jeg sier alltid nei. Abortspørsmålet burde aldri havnet i rettsapparatet i utgangspunktet. Det bør være et rent politisk anliggende. Og igjen; Hver delstat bør få bestemme selv hva de vil. At vi nå får abortspørsmålet ut av rettsapparatet, vil forhåpentligvis gjøre domstolene mindre politiske fremover, avslutter hun.