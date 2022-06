Gjerningsmann pågrepet – samarbeider ikke med politiet

01.14: Politiet fikk melding om at det er løsnet flere skudd ved et utested i Oslo og at det er flere skadde personer.



01.19: En gjerningsmann blir pågrepet av politiet i Rosenkranzgate, etter å ha blitt overbemannet av flere sivile.



01.28: Melding om at flere personer er skutt. Uoversiktlig situasjon, skriver politiet.



01.47: To personer er bekreftet døde og flere alvorlig skadd, som følge av skyteepisoden. Politiet definerer oppdraget som en PLIVO-hendelse, som er en prosedyre for hvordan nødetatene skal opptre og samvirke i farlige situasjoner. Totalt er 19 personer skadet i hendelsen. Åtte av dem er innlagt på sykehus, hvor flere er alvorlig skadd og 11 personer er på Legevakten med lettere skader.



02.23 Oslo Universitetssykehus (OUS) går i rød beredskap, som følge av skytehendelsen.03.36 OUS avvikler beredskapen, men jobber videre med å ivareta pasientene. Politiet bekrefter at alt tyder på en det kun har vært én gjerningsmann. Han har brukt to våpen.



04.30 Politiet bekrefter å ha gjort flere ransakelser og beslag på ulike adresser. Totalt har de vært i kontakt med 40 vitner. Gjerningsmannen er enn så lenge ikke avhørt og samarbeider ikke med politiet.