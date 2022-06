– Hun holdt meg og sa «Skyting skjer, noen blir skutt ned»

Natt til lørdag løsnet en gjerningsperson skudd flere steder i Oslo sentrum.

To personer er bekreftet drept og 19 er skadd som følge av hendelsen.

Mustafa Farah Hussein ble vitne til de dramatiske minuttene natt til lørdag. Samtidig som det ble avfyrt skudd ved London pub, stod Hussein som dørvakt på nabopuben Williamsburg Bab & Beer.

– Det har skjedd veldig forferdelige ting i kveld, sier han til TV 2 etter å ha vært vitne til hendelsen.

– Noen blir skutt ned

Hussein forteller at han stod på hjørnet til puben Williamsburg i Oslo sentrum, da en jente plutselig kom gråtende i mot ham.

To personer er bekreftet drept etter at det ble løsnet skudd ved serveringsstedet London pub natt til lørdag. Foto: TV 2

– Hun holdt meg og sa «skyting skjer, skyting skjer, noen blir skutt ned», fortsetter dørvakten.

– Jeg trodde ikke det var seriøst, men da jeg så at alle gråt, visste jeg at det skjedde. Så hørte jeg skudd. «Bam bam» tre ganger. Så sa jeg til dem at de måtte ringe til politiet så fort som mulig.

Hussein løp deretter inn på Williamsburg og ba de ansatte om å skru av musikken.

– Jeg sa til dem at seriøse ting hadde skjedd, fortsetter han.

Flyktet for livet

Det var klokken 01:20 natt til lørdag at politiet meldte om skyteepisoden ved serveringsstedet London pub, hvor to personer mister livet. Puben er kjent for å være et utested for skeive.

Bilder tatt fra et nærliggende hotell viser livredde mennesker som flykter for livet samtidig som man hører at det blir avfyrt skudd i gatene.

– Heroisk innsats

En gjerningsmann ble pågrepet i nærheten av åstedet like etter hendelsen. Pågripelsen skjedde klokken 01:19, opplyser politiet.

Innsatsleder Tore Barstad sier til TV 2 at pågripelsen foregikk med en viss dramatikk.

– Vi løp ned Rosendalsgate, og pågrep gjerningsmannen der.

Barstad ønsker å takke flere sivile som bisto i pågripelsen.

– Folk har gjort en heroisk innsats for å få kontroll på gjerningspersonen. Vi er forferdelig lei oss over utfallet.