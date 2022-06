Ble vitne til hendelsen: – Den første tanken min er at jeg er skeiv selv

To personer er bekreftet drept etter en skyteepisode ved utestedet London pub i Oslo sentrum natt til lørdag.

Politiet opplyser at 14 personer er skadd. Åtte personer er på sykehus.

– Det var mange som gråt, mange som skrek, skadde som skrek, folk som var opprørte og redde, veldig redde. Det lå gjester på gulvet i lokalet fordi folk var kjemperedde, sier Marcus Nybakken (46).

Se intervjuet med Nybakken i videovinduet øverst i saken.

Han hadde nettopp gått ut fra London pub i Oslo da folk løp for livet og det ble løsnet skudd.

– Skremmende

Natt til lørdag forteller han TV 2 hva som møtte ham.

– Da det hadde roet seg litt og da jeg ikke hørte flere skudd, så trekker jeg mot London Pub i forhold til hvis jeg kunne hjelpe til med noe. Som helsepersonell tenkte jeg at jeg kunne bidra, sier Nybakken.

Han sier at han så flere skadde liggende på bakken da han kom inn på London Pub.

– Det er jo helt tragisk. Den første tanken min var at jeg er skeiv selv, og Orlando og dette her. Det første man tenker er at det er pride som er målet. Det er skremmende, sier Nybakken.

– Hørte folk som skrek

Andreas Blix (37) fra Stavanger bor på et hotell like i nærheten av åstedet.

– Jeg hørte folk som skrek. Umiddelbart hørte vi at det var skudd. Jeg hørte 5, 6 kanskje 7 skudd, sier Blix til TV 2.

– Du tenker jo at det ikke skjer, ikke noe du skal oppleve. Men jeg skjønte at det var alvor, for jeg så at det var mange som løp fra stedet, og det var mye skriking og hyling, fortsetter han.

37-åringen forteller at de florerer med politi og ambulanse på stedet.