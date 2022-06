Espen Langhaug Nilsen er daglig leder for pubben Herr Nilsen i Oslo, som er et av åstedene for nattens skytehendelse.

– Det er helt absurd, det var ingen som så dette komme, sier han til TV 2.

– Kunne gått mye verre

Han forteller at han har fått snakket med de ansatte på Herr Nilsen, og at det heldigvis gikk bra med alle. En av de ansatte så det som skjedde med en gang.

– Han fikk dratt alle inn, og alle la seg på gulvet. Heldigvis ble ingen skadd. Det kunne gått mye verre.

– Sjokk

Situasjonen er kaotisk, og Nilsen er klar på at dette er en hendelse de må bearbeide sammen.

– Det kommer til å komme reaksjoner hos de som har opplevd dette, sier han.

Han har aldri tidligere opplevd at baren har vært utsatt for noen form for trussel. Det er ingen som har levert noen trusler eller gitt uttrykk for hat.

– Det er stort sett bare fredelig, dette er et sjokk.