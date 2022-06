To personer døde etter skyting i Oslo – flere alvorlig skadd

To personer er bekreftet død etter skyteepisode ved et utested i Oslo. Flere er alvorlig skadet. En person er pågrepet.

SISTE: Oslo Universitetssykehus er i rød beredskap.

Det har blitt løsnet skudd ved utestedet London Pub i Oslo sentrum natt til lørdag.

– Flere personer skutt. Uoversiktlig situasjon, skriver politiet på Twitter klokken 01:28 natt til lørdag.

To personer er drept etter skyteepisoden. Ytterligere ti er kjørt til sykehus der 3 er hardt skadd og 12 har fått oppfølging, opplyser innsatsleder Tore Barstad til TV 2.

En gjerningsmann er pågrepet i nærheten av åstedet like etter hendelsen. Pågripelsen skjedde klokken 01:19, opplyser politiet.

Innsatsleder Tore Barstad sier til TV 2 at pågripelsen foregikk med en viss dramatikk.

– Vi løp etter ned Rosendalsgate, og pågrep gjerningsmannen der.

TV 2 får bekreftet at London pub er ett av tre åsteder, i tillegg til Herr Nilsen og et gatekjøkken i Oslo sentrum. London pub er et utested for skeive.

Vitner beskriver svært dramatiske scener. TV 2s reporter på stedet opplyser at et av vitnene måtte flykte for livet da det ble løsnet skudd

En av NRKs reportere ble vitne til hendelsen, ifølge mediet.

– Jeg så en mann komme til stedet med en bag, han plukket opp et våpen og begynte å skyte, sier NRKs reporter Olav Rønneberg.

Politiet har ingen indikasjoner på at det er flere gjerningsmenn, men innsatsleder sier til TV 2 at de har klassifisert hendelsen som en PLIVO-hendelse, og arbeider ut fra at det er mulig at det er flere gjerningsmenn. Foreløpig har de imidlertid ingen indikasjoner på det.

Politiet bekrefter til TV 2 at det er brukt skytevåpen, men kan foreløpig ikke si hva slags type våpen.