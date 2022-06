Må ut med seks millioner kroner ekstra dersom dommen ankes

I rettsaken mellom Johnny Depp og Amber Heard fikk Depp medhold i at Heard hadde ærekrenket han, og ble dømt til å betale han 10 millioner dollar i erstatning, og fem millioner i oppreisning.

Kommer til å bli dyrt

I et intervju med The New York Times har Heards talsperson Alafair Hall, tidligere sagt at Heard ønsker å anke dommen.

– Du ber ikke om benådning hvis du er uskyldig. Og du avslår ikke å anke hvis du vet at du har rett, skal de ha sagt i en uttalelse ifølge magasinet TMZ.

Dersom Heard faktisk velger å anke, er ikke dette noe som kommer til å bli billig for skuespilleren.

Dommeren har bestemt at Heard da må legge ut en garanti på hele erstatningsbeløpet, i tillegg til seks prosent av dette beløpet - litt over seks millioner norske kroner, dersom hun velger å anke.

Ifølge TMZ, er dette en rentestraff for forsinkelser i innkrevingen.

Dette ble klart i en høring i Virginia på fredag.

Ikke i stand til å betale

Heards advokat, Elaine Bredehoft, har tidligere sagt at hun mener «enorme mengder» bevis ble utelatt i rettssaken.

Det uttalte Bredehoft på morgenshowet The Today Show, ifølge avisen Independent.

Advokaten har også tidligere sagt at Heard ikke er i stand til å betale millionene hun er dømt til å betale Depp.