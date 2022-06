Abort-sjokket

Konsekvensene av å oppheve den 50 år gamle Roe vs. Wade-dommen kan ikke overdrives. Over halvparten av amerikanske kvinner, over 33 million i ca. 28 stater, vil bli berørt. USA, som alltid har sett på seg selv som verdens fremste demokrati, har nå en abortpolitikk som kan sammenliknes med land som Kina og Nord-Korea.

Flertallet for abort

Historisk sett er USA nå tilbake til 1973, en helt annen tid, året etter at Norge opphevet sitt forbud mot homofili. Samtidig viser meningsmålingene at et klart flertall av amerikanere er for retten til abort. Så nå følger måneder, og kanskje år, med dragkamp i delstatenes parlamenter for at folkets vilje blir reflektert i lovverket. Trolig vil flere delstater henge etter enda lengre.

Dagens dom fra Høyesterett er resultatet av et mangeårig, systematisk og strategisk politisk arbeid fra republikanere både sentralt og lokalt. Dagens store vinner er mannen som tror han fortsatt er USAs legitime president, Donald Trump. Det var hans tre utnevnelser til Høyesterett som sørget at hans konservative dommere våget det mange nok tidligere konservative dommere ikke har turt. Å snu landets politiske landskap fullstendig på hodet.

Trumps største seier

I disse dager pågår det kongresshøringer, som dokumenter Trumps kamp for å unngå og gå av etter et valg han visste han hadde tapt. I den sammenheng kan det være verdt å minne om at Trump selv var for abort, fram til han bestemte seg for å gjøre alt, absolutt alt for å vinne, og beholde, presidentmakten.

Og det vil også bli gatekamper blant ekstremt følelsesladde fløyer. Disse vil forhåpentlig bli utkjempet ved hjelp av slagord og ikke slag, men det er mye å håpe på i et allerede gjennompolarisert samfunn.

En radikal dom

Samtidig kan en ikke minne mange nok ganger om at USA ikke er Norge. Landet er langt mer religiøst, familieorientert og tradisjonalistisk. Og likevel har denne høyesterettsdommen fra 1973 sørget for at retten til abort i de siste 50 årene har i realiteten vært langt mer liberal enn for eksempel den norske, som er 12 uker.

Roe vs. Wade var radikal, da den kom. Men når den oppheves, så kan den ikke kalles konservativ. Den er minst like radikal som da den kom. American exceptionalism har aldri vært tydeligere, store deler av den demokratisk verden rister uforstående på hodet.

Og mens mange kvinner som har kjempet gjennom 50 år mot dommen forståelig nok feirer i dag, har republikanske politikere gode grunner til å dempe sin feiring. Strategene på partiets bakrom vet at dette er den ene saken som har potensiale til å velte det som, på grunn en rekordhøy inflasjon, så ut til å bli en soleklar valgseier i november.

Amerikansk politikk slutter aldri å sjokkere. Ventet eller ikke, dette var det mest sjokkerende på lenge. Og det i en uke hvor Kongressen har drøftet den forrige presidentens forsøk på statskupp.