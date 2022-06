Rooney gir seg i Derby

– I dag møtte jeg ledelsen i klubben og informerte dem om at det er på tide for meg å forlate klubben. Det skal riktignok sies at de gjorde sitt beste for å endre meningen min, sier Rooney på klubbens hjemmeside.

Rooney tok over Derby i januar 2021, og har siden da måtte styre en klubb med store økonomiske problemer. Før 2021/22-sesongen av Championship ble klubben straffet med 21 minuspoeng på grunn av klubbens svake økonomiske sitasjon.

– Min tid i klubben har vært en berg-og-dalbane med følelser. Det har vært opp- og nedturer, men jeg må innrømme at jeg har kost meg med utfordringen. Jeg vil huske tiden min her med stolthet.

Med 21 minuspoeng i banken var det få som trodde klubben hadde mulighet til å holde seg på Englands nest-øverste nivå. Det fikk de til slutt rett i, men må et tidspunkt så det ut til at Manchester United-legenden skulle klare å gjennomføre tidenes redningsaksjon.

Klubben endte til slutt på 23. plass med 34 poeng. Uten minuspoeng hadde det holdt til 18. plass og videre Championship-spill. En bragd mange fant imponerende i seg selv, men Rooney klarte det uten å kunne hente annet enn kontraktsløse spillere i sesongoppkjøring.

– Nå føler jeg det er på tide at klubben ledes av noen med ny giv, som ikke har blitt påvirket av de siste 18 månedene.

Saken oppdateres