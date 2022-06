Trettebergstuen: – Jeg er forbanna!

USAs høyesterett har avgjort å sette til side avgjørelsene som har vært grunnlaget for den føderale abortretten. Flere delstater har varslet at det blir innført abortforbud.

– Retten til abort kan enten bli forbudt eller strammet inn i flere amerikanske delstater etter at USAs høyesterett nå har opphevet den historiske dommen fra 1972 som sikkert amerikanske kvinner denne retten. Det er et alvorlig tilbakeskritt for kvinners rettigheter, skriver Støre på Twitter.

– Jeg er forbanna!

Kulturminister Anette Trettebergstuen skriver i en e-post til TV 2 at hun er forbanna.

– Dette er helt skrekkelig! Jeg er forbanna. Et farlig tilbakeslag som vil få negative konsekvenser også andre steder i verden. Likestillinga og kvinners rettigheter kan aldri tas for gitt, vi må sammen kjempe mot disse tilbakeslagene vi ser verden over nå.

KULTURMINISTER: Trettebergstuen sier til TV 2 at hun mener nyheten om abort er skrekkelig Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ingvild Kjerkhol sier til TV 2 at dagens kjennelse i USAs Høyesterett er en trussel til kvinners grunnleggende rettigheter. Hun kaller kjennelsen for et historisk tilbakeskritt.

– Det er alvorlig for kvinner i hele USA at den historiske dommen Roe vs Wade fra 1973 nå blir satt til side. Nå fratas amerikanske kvinner retten til å selv bestemme over egen kropp og eget liv og abortdebatten hardner til i et land som fra før er veldig polarisert. Det er en utvikling som bekymrer meg, skriver hun.

– Angrep på grunnleggende friheter

Også USAs tidligere president Barack Obama reagerer med vantro på nyheten.

– Et angrep på grunnleggende friheter, skriver Obama på Twitter.

– Høyesterett har i dag ikke bare reversert nærmere 50 år med presedens, den har også henvist den absolutt mest personlige beslutningen noen kan ta, til politikere og ideologers forgodtbefinnende, skriver han.

OBAMA: Barack Obama er tidligere president i USA Foto: Alberto Pezzali / AP

Michelle Obama, USAs tidligere førstedame, skriver i et brev publisert på Twitter at hun er knust.

– Hjertet mitt er knust for de personene rundt i landet som nå har tapt sin fundamentale rettighet til å ta informere beslutninger om deres kropp, skriver hun.

My thoughts on the Supreme Court's decision to overturn Roe v. Wade. pic.twitter.com/9ALSbapHDY — Michelle Obama (@MichelleObama) June 24, 2022

Også Hillary Clinton har uttalt seg om Høyesteretts avgjørelse.

– De fleste amerikanere mener at avgjørelsen om å få barn er en av de helligste avgjørelsene som finnes, og at slike avgjørelser bør stå mellom pasienter og deres leger, skriver Clinton på Twitter.

Dagens høyesterettsuttalelse vil leve i vanære som et skritt tilbake for kvinners rettigheter og menneskerettigheter, fortsetter hun.

FØRSTEDAME: Hillary var førstedame i USA da hennes mann Bill Clinton var president. Hun tapte selv presidentvalget mot Trump Foto: Kevin Lamarque / Reuters

– Livet har vunnet

Retten til abort er lagt på «historiens skraphaug», sa USAs tidligere visepresident Mike Pence etter høyesterett fjernet kvinners føderale rett til abort.

VISEPRESIDENT: Pence var visepresident under Donald Trump. Han er glad for at retten til abort nå innskrenkes Foto: Eric Baradat / AFP

Pence var visepresident fra 2017 til 2021 under Donald Trumps presidentperiode. Han har vært et uttalt motstander av kjennelsen som sikret kvinners rett til abort.

– I dag har livet vunnet, skriver Pence på Twitter.

Domstolen besluttet fredag å sette til side Roe vs. Wade-kjennelsen som siden 1973 har sikret kvinner en føderal rett til å ta abort.

Forventer voldelige demonstrasjoner

USA ekspert Eirik Bergesen sier at halvparten av kvinnene i USA nå kan miste retten til abort.

– Det vil være en enormt opprivende politisk kamp i flere måneder og år, sier Bergesen.

– Jeg har ikke vanskelig for å se for meg at det nå kommer til å bli voldelige demonstrasjoner