Flytekniker-streiken: Nytt brudd i meklingen

Forhandlingene mellom NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon startet opp igjen hos Riksmekleren klokken 10 fredag, men nå er det på nytt brudd i forhandlingene.



– Det ble lagt frem et forslag fra min side, som ble stemt ned fra arbeidstakersiden. Konflikten som har eksistert, eksisterer fremdeles, forteller han, sier Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren til TV 2 fredag ettermiddag.

– Forslaget mitt var et økonomisk oppgjør på linje med frontfaget, med tilpasninger tilknyttet dette tariffområdet. Partene har ønsket å komme frem til en ordning, det har de kort sagt ikke klart. Avstanden mellom partene er altfor stor, sier Martinsen.

Han vil ikke kommentere spørsmålet om tvungen lønnsnemd.

Tilbake til de opprinnelige kravene

Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftart, sier de har prøvd mange spor, men at de ikke kommer noen vei etter to dager med mekling.

– Det er veldig trist at vi ikke kommer til noen løsning. Det påvirker dessverre tredjepart, alle som skal på ferie, de blir lidende på grunn av ekstreme lønnskrav som vi ikke kommer i mål med. Vi er tilbake til de opprinnelige kravene, som er helt uakseptable og ikke aktuelle å innfri, sier Torbjørn Lothe til TV 2.

Lothe sier NFO står fast på lønnskravet på rundt 17 prosent.

– Rammen for årets lønnsoppgjør er 3,7 prosent, og det er dette andre grupper i samfunnet har akseptert. NHO har et ansvar for å følge lønnsrammen og for at den norske lønnsmodellen bevares. Det er dette som står på spill, sier Lothe.

VEIEN VIDERE: – Vi får se om det er noen vilje til å starte opp forhandlingene lørdag, sier Torbjørn Lothe i NHO Luftfart. Foto: Tom Rune Orset

Han ønsker ikke å kommenter NFOs vilje til å stå på lønnskravene.

– Veien videre blir å avvente og se hva som faktisk skjer. Det er en dag i morgen. Så får vi se om det er noen vilje til å starte opp forhandlingene lørdag, men det vet vi ingenting om, sier Lothe.

– Hva vil skje når lockout trer i kraft natt til søndag?

– Da er det ingen teknikere i sving. Det kan ha dramatisk utslag på aktiviteten. Det er klart at mye stopper opp.

106 teknikere tatt ut i streik

Flyteknikerne gikk ut i streik sist lørdag. 106 teknikere er tatt ut, og streiken vil etter planen bli trappet opp i helgen med ytterligere 39 flyteknikere.

I tillegg har NHO varslet lockout fra søndag, noe som innebærer at 450 flyteknikere fra NFO nektes å komme på jobb. Dette vil trolig fort føre til at staten griper inn og avblåser streiken med såkalt tvungen lønnsnemnd.

