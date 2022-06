Inviterer Støre til EU-klubb

– Vi trenger å inkludere alle fra Ukraina til Island for å diskutere alt som har med sikkerhet, energi og infrastruktur å gjøre, sa Frankrikes president Emmanuel Macron etter toppmøtet i Brussel fredag.

Han hadde fått toppmøtet med seg på å samle alle europeiske land, som deler «de samme verdiene som EU» inn i en egen klubb. Økonomi vil også være en del av diskusjonen i det nye forumet.

Krigen i Europa gjør at de europeiske lederne er svært bekymret for økonomien fremover. Høye energipriser driver inflasjonen oppover og rentenivået stiger. Fortsatt er bare fire av de seks vedtatte sanksjonspakkene fra EU gjennomført. Når de to siste begynner å virke, kommer også EU-landene til å merke konsekvensene i enda sterkere grad.

EU-lederne ble enige om å ha et ekstraordinært toppmøte i juli for å snakke om den økonomiske situasjonen.



En rekke europeiske land er ennå ikke akseptert inn i EU, eller ønsker ikke EU-medlemskap. EU mener likevel det er viktig å snakke med disse landene, som Norge, i et felles forum.

Vil ta lang tid

Toppmøtet ga kandidat-status til både Ukraina og Moldova. Det vil ta lang tid før disse to landene blir fullverdige medlemmer av EU, kanskje opp mot ti år. Årsaken er strenge krav til demokrati, rettsstat og kamp mot korrupsjon.

I tillegg må EUs direktiver innarbeides i lovene til kandidatene. En rekke land på Balkan banker også på EUs dør. Blant dem Serbia, Albania, Nord-Makedonia og Bosnia-Herzegovina.

Macrons ide, som han lanserte tidligere i år i EU-parlamentet, er å samle land som Storbritannia, Norge, Island og land som vil inn i EU i et eget forum.

INVITASJON: Til høsten blir Norge og flere land utenfor EU invitert av Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron og andre EU-topper for å diskutere blant annet sikkerhet og energi. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Denne ideen for samarbeid kan være mellom politiske toppledere, mente presidenten for EUs råd, Charles Michel.

En dag i Praha

Tsjekkia tar over formannskapet i EU fra 1.juli. Landet må nå sende en invitasjon til stats- og regjeringssjefer fra land helt øst i Europa, som Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til statsminister Jonas Gahr Støre helt nord i Europa. Det første møtet i denne «europeiske klubben» utenfor EU skal arrangeres i den tjekkiske hovedstaden, Praha etter sommerferien. En av dem mest populære turistbyene i Europa.