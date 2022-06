Depps advokat hylles etter å ha hjulpet flypassasjer som fikk illebefinnende

Johnny Depps (59) advokat Camille Vasquez (37), blir hyllet etter at hun hjalp en passasjer som fikk et illebefinnende ombord på et fly.

Det melder magasinet TMZ.

Falt om og slo hodet

Flyet var på vei fra Los Angeles til New York da hendelsen skjedde.

Ifølge magasinet, var Vasquez raskt med å reise seg opp og hjelpe den eldre passasjeren i 70-årene, som skal ha kollapset og slått hodet.

70-åringen gikk forbi Vasquez og livvakten hennes da han falt om.

Vasquez skal ha tatt kontakt med svogeren sin som er lege, som veiledet henne slik at hun kunne sjekke om mannen hadde fått hjerteinfarkt eller hjerneblødning som følger av fallet.

Vasquez livvakt brukte smartklokken sin til å overvåke passasjerens hjertefrekvens.

ADVOKAT: Camille Vasquez forsvarte Johnny Depp under rettsaken han sto i med ekskona Amber Heard. Foto: Kevin Lamarque

Vidunderkvinne

Heldigvis skal det ha vært en kirurg ombord på flyet, som etter hvert tok over for Vasquez og livvakten hennes.

Som følge av hendelsen, snudde flyet og reiste tilbake til flyplassen i Los Angeles. Mannen skal ha kommet tilbake til bevisstheten da flyet landet, og ble hentet av medisinsk personell.

TMZ har fått bekreftet hendelsen av flyselskapet American Airlines.

Som takk for hjelpen, skal en flyvertinne ha gitt dem to flasker med champagne, og omtalte Vasquez som en vidunderkvinne.

Også i sosiale medier blir Vasquez hyllet for å ha hjulpet mannen, og omtales også her som en vidunderkvinne og helt.

– Camille Vasquez reddet et mann som kollapset på et fly. Denne kvinnen er virkelig en helt, er det en som skriver på Twitter.

– Camille Vasquez, en av Johnny Depps advokater, reddet noens liv på et fly med American Airlines. Nå er hun en vidunderkvinne, skriver en annen Twitter-bruker.

HELT: Også i sosiale medier hylles Camille Vasquez, og blir omtalt som en helt. Foto: Skjermdump Twitter. Les mer

Forfremmet til partner

Vasquez fikk mye oppmerksomhet da hun forsvarte Johnny Depp i rettsaken han sto i med ekskonen Amber Heard (36), og vant i retten.

Hun ble også raskt en yndling i sosiale medier.

Etter dette steg hun også i gradene hos advokatfirmaet Brown Rudnick, og ble forfremmet til partner. Firmaet delte selv nyheten på sin egen nettside.

I pressemeldingen står det også at Vasquez gjennom rettsaken med Depp og Heard beviste for en hel verden at dette er noe hun er klar for.

Under rettsaken fikk Depp medhold i at Heard hadde ærekrenket han, og ble dømt til å betale han 10 millioner dollar i erstatning, og 5 millioner i oppreisning.