Hvorfor er vi som påpeker biologiske fakta fienden?

Eg skal derfor ikkje klage over at kronikken min om kjønn i VG førte til at Kaveh Rashidi og fleire andre kasta seg på debatten.

Men det er uredeleg når reaksjonane frå kritikarane går mot meiningar og haldningar som eg aldri har ytra.

Rashidi er ein flink og anerkjent lege, som no går ut mot meg fordi eg visstnok har eit forelda syn på biologi og plagar folk.

Det eg har sagt, er at mennesket som art berre har to biologiske kjønn, men at det likevel er «viktig å anerkjenne at somme kjenner seg som noko anna enn det dei er, kanskje til og med som noko midt i mellom».

Sidan Rashidi påstår at eg har eit forelda syn, må han forklare oss kva som er det oppdaterte synet på menneskets biologi og kjønn.

Så vidt eg kjenner til, har ikkje biologien som vitenskap kome med noko nyheit om at mennesket har meir enn to kjønn.

Heller ikkje at menn kan føde barn, sjølv om noen juridiske menn (altså transmenn i dette tilfellet) eventuelt kan føde barn med kvinnekroppen sin.

Problemet i denne debatten, er at mange skil for dårleg mellom omgrepet kjønn, som jo er botna i det biologiske, og kjønnsidentitet, som er sjølvopplevd.

Eg anerkjenner at somme menneske føler at dei har eit anna kjønn enn det dei er fødde i og at det finst fleire kjønnsidentitetar.

Eg respekterer dei menneska som føler seg annleis og er glad vi er eit mangfaldig samfunn.

I krangelen om kjønn må ein klare å skille mellom kjønn og kjønnsidentitet, fordi det er to ulike størrelsar.

Det eg argumenterer mot i mine debattinnlegg om temaet, er ikkje kjønnsidentitet og opplevd kjønn. Det eg argumenterer mot, er feilaktige påstandar om biologisk kjønn.

Eg vil advare mot ei utvikling der folk som uttaler seg om biologiske fakta blir stempla som intolerante.

Eg og alle som er einige med meg er ikkje ein trussel mot mangfaldet. Kvifor då gjera oss til fiendar?

Mangfald og respekt for vitenskap treng ikkje vera motsetnader. Ein må ta denne debatten på riktige premiss.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no