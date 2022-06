Kombinert-kvinnene fikk OL-nei: – En trist avgjørelse

Fredag bekrefter IOC at kombinert for kvinner ikke blir en del av OL-programmet, men herrene får lov til å konkurrere da de allerede har begynt å forberede seg. Det var knyttet stor usikkerhet til om kombinert beholdes på OL-programmet.

– Om kombinert skal være med i 2030, er det avhengig av en signifikant positiv utvikling. Spesielt med tanke på deltakelse og tilskuere, sier IOC-medlem Karl Stoss, og sikter da til herrene.

I fjor ble VM arrangert for første gang for kombinertkvinnene. Der vant Gyda Westvold Hansen. Hun var spent før avgjørelsen kom, og håpte sterkt på at hun skulle få konkurrere i OL. Det får hun nå ikke.

– Den første reaksjonen er at det er en trist avgjørelse for oss kombinertjentene og kombinert som sport, sier Westvold Hansen til TV 2 etter pressekonferansen.

– Det handler mye om likestilling, og du hører jo på den pressekonferansen at det er så vidt guttene får lov til å fortsette.

Kombinert har vært på OL-programmet helt siden starten i 1924, men altså kun for herrer.

Flere kvinneidretter på programmet

På fredagens pressekonferanse ble det også bekreftet at de kvinnelige skihopperne får et individuelt storbakkerenn.

Ifølge arrangøren er OL i 2026 det med kjønnsbalanserte OL-programmet, der 47% av deltakerne vil være kvinner.

Saken oppdateres.

Verdensmesteren som ikke får være med i OL

Norges gjorde det svært godt under kombinertøvelsene i OL i Beijing i vinter. Jørgen Graabak flere medaljer, deriblant et sensasjonelt gull i stor bakke. I tillegg var han på Norge-laget som vant lagkonkurransen.