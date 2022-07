Mener alle kunne lært sannheten om Freddie Mercury: – Merkelig at ingen hørte det

Freddie Mercury, vokalist og frontmann i rocke-bandet Queen. Nå forteller de som kjente han best om hvem den flamboyante frontmannen egentlig var. Avsløringene er mange i dokumentaren «Freddie Mercury: The Final Act».

– Vi hadde gjennomført vårt livs største turné, så sa Freddie: «Jeg kan ikke gjøre dette lenger», sier Queen-gitarist Brian May (74) i dokumentarfilmen «Freddie Mercury: The Final Act».

ROCKESTJERNER: Freddie Mercury og Brian May knyttet et sterkt bånd i det britiske rockebandet Queen. Foto: Stella Pictures / Alamy

I 1986 var Queen et av de største rocke-bandene i verden. Bare ett år etter deres verdensturné, to utsolgte show på Wembley og utgivelsen av «A Kind of Magic», ble bandets flamboyante frontmann, Freddie Mercury, i all hemmelighet diagnostisert med AIDS. Nå åpner hans næreste opp om hva som egentlig foregikk bak sceneteppet.

Freddie Mercury: The Final Act

DOKUMENTAR: Dette er den ekstraordinære historien om Freddie Mercury, fortalt av dem som kjente ham best. Foto: Jean-Claude Coutausse

Queen-stjernen ble født i 1946 på Zanzibar, Tanzania. Han kom til verden under navnet, Farrokh Bulsara, men adopterte senere et scene-navn, Freddie Mercury.

Tidlig om morgenen den 24. november 1991 døde han av bronkial lungebetennelse på grunn av AIDS-relaterte komplikasjoner. En sykdom mange mente kun rammet homofile. Dette var 21 år etter at bandet Queen oppsto. Bandet besto av medlemmene: Brian May, Roger Taylor, John Deacon og Freddie Mercury.

QUEEN: Det britiske rockebandet, Queen besto av Brian May (gitar), Roger Taylor (trommer), John Deacon (bass) og Freddie Mercury (vokal og piano). Foto: Scanpix

Benektet aldri sin egen seksualitet

Freddie Mercury vokste opp i en tid hvor homofili ble sett på som en psykisk sykdom. Skeive mennesker var knapt representert i media, og budskapet samfunnet hadde å tilby var at det var uakseptabelt.

Det var mange som spekulerte rundt legningen til Mercury, men i dokumentarfilmen avkrefter Brian May ryktene, og avslører flere detaljer rundt dette.

ÅPNER OPP: Brian May åpner opp om forholdet mellom seg og Freddie i dokumentaren «Freddie Mercury: The Final Act». Foto: Queen Productions Ltd / Denis Pellerin

– Det er ikke mye jeg ikke vet om Freddie. Han var sjenert og usikker, særlig usikker på sin egen seksualitet. En stund tror jeg han følte at vi og verden ikke ville akseptere det. Jeg vet at han slet med det. Til slutt samlet han motet og ble akkurat den han ville være, forteller May og fortsetter:

– Folk har sagt til meg at Freddie benektet at han var homofil, men det gjorde han ikke. Jeg sa: «se på han».

UTTRYKK: Freddie Mercury var kjent for sitt uttrykk. Foto: Alamy KONTROVERSIELT: Brian May omtaler musikk-videoen til «I want to break free», hvor Queen-medlemmene er kledd i dameklær. «Han sier; – Vi var i et TV-studio. De satte på videoen og sa: «Vi stanser den der og bytter tema». De ble likbleke.» Foto: Biography

Videre refererer gitaristen til et intervju fra 1978 hvor Mercury ble spurt om han var homofil. May forklarer at stjernen svarte: «Som en påskelilje, kjære».

– Det er ikke en mann som benekter sin seksualitet. Det som er merkelig er at folk egentlig ikke hørte det.

Queen-sangeren datet både kvinner og menn åpenlyst.

På 1970-tallet var sangeren i et langt og seriøst forhold med Mary Austin. De ble forlovet, men gikk fra hverandre da han sa at han var bifil. Austin mente han var homofil, men klandret ham aldri. De forble gode venner.

MITT LIVS KJÆRLIGHET: Mary Austin og Freddie Mercury forble venner livet ut etter at de skilte lag. Han kalte henne for hans livs kjærlighet, her sett i 1984. Foto: Dave Hogan

Mercury møtte menn både samtidig som han var sammen med Austin, og etter. Disse inkluderer: Platesjef Paul Prenter, David Minns, Joe Fanelli, Tony Bastin, Winfried Kirchberger, og Jim Hutton, som var ble hans partner livet ut.

Journalist David Wigg, forteller om nære intervjuer med artisten.

– Freddie snakket ikke mye om privatlivet sitt, men han sa: «Alt jeg er, det er i sangene mine».

JOURNALIST: David Wigg forteller om nære intervjuer han hadde med Freddie Mercury. Foto: Rogan Productions/Dan Hall

Wigg beskriver Mercury sin måte å uttrykke seg på som viktig.

– Han var veldig seksuell, og da han kom ut av skapet, slo han seg virkelig løs. Det viktigste med Freddie var måten han uttrykte seg på. Det var åpenbart at han alltid lette etter noen å elske.

Begynnelsen på slutten: – Kjære, når jeg ikke kan synge lenger, da dør jeg

Queen-vokalisten ble diagnostisert med HIV i 1987.

Søsteren, Kashmira Bulsara (70), forteller i dokumentaren om da hun forsto at broren var syk.

SØSTER: Kashmira Bulsara, søsteren til Freddie Mercury husker godt da hun innså at broren var syk. Foto: Rogan Productions/Dan Hall

– Mor besøkte han oftere enn far. En dag ringte hun meg og sa at jeg burde ringe min bror fordi han var veldig syk.

Hun ringte broren sin.

– Jeg spurte han: «Det er vel ikke AIDS?». Han nektet plent for det, men jeg visste at det var det, sier hun.

AIDS: «Guds straff for homoseksuell løsaktighet» De første AIDS-dødsfallene ble registrert i USA i 1981 og AIDS ble erkjent som et nytt sykdomsbilde. Særlig unge menn som hadde sex med menn, ble rammet. Sykdommen fulgte med diskriminering, stigmatisering og marginalisering da det ble sett på som «Guds straff for homoseksuell løsaktighet». Innen 1991 var det en global pandemi med mer enn 10 millioner smittede. De fleste av dem døde. Aids er en samlebetegnelse på de aller alvorligste formene for hiv-infeksjon. Når kronisk hiv-infeksjon gir et så nedsatt immunforsvar at pasienten får visse alvorlige infeksjoner og/eller spesielle kreftsykdommer defineres det som aids. Kilder: HivNorge / Store medisinske leksikon



Foto: JEAN-CLAUDE COUTAUSSE

Queen-medlemmene skjønte at noe var galt med sangeren da de jobbet med «The Miricale» albumet. Trommeslager Roger Taylor (72), mente at det etterhvert ble «åpenbart» at sangeren var syk.

Så fortalte Mercury det til bandet.

– Han fortalte det til slutt. Faen heller, stakkars Freddie, sier Roger Taylor.

«Etter innrømmelsen sa Mercury videre: – Jeg vil ikke snakke om det. Jeg ønsker ikke å gjøre noe annet enn å fortsette som vi gjør. Jeg vil fortsette å lage musikk så lenge jeg kan».

Brian May forklarer at de respekterte ønske han.

– AIDS ble ikke virkelig snakket om, men vi leste om det i avisene. Vi så hva som skjedde med Freddie. Han forsvant og kom tilbake med merker på huden, sier May.

I 1990 samlet Queen inn en Brit Award for «Outstanding Contribution to British Music». May snakket på vegne av bandet, og Mercury avsluttet kort: – «Thank you... goodnight».

Dette var hans siste offentlige opptreden.

Sangeren leverte en emosjonell melding til fansen i sin siste musikkvideo, «These are the Days of our Lives», fra Queens «Innuendo» album, 1991. Det beskrives at han var veldig syk under innspillingen.

– Alle som jobbet rundt oss hadde ikke sett Freddie på lenge, de var tydelig sjokkert. Han kunne nesten ikke stå. Det var en fin avslutningshilsen, et siste farvel, sier Roger Taylor.

Se video fra innspillingen av «These Are the Days of Our Lives» fra «Freddie Mercury: The Final Act» her:

Skuespiller og venn av Mercury, Anita Dobson, husker denne tiden godt.

– Han var veldig tynn og mager. Han visste hva han sto ovenfor. Han visste hva han så i speilet. Jeg husker at han sa: «kjære, når jeg ikke kan synge lenger, da dør jeg». Jeg tror at da han hadde sunget så mye han kunne, så trakk han seg tilbake og han forberedte seg på å dø, sier hun.

Ville ikke ta flere medisiner for å holde seg i live

I dokumentaren beskrives artistens siste tid.

Da stjernen døde, befant han seg hjemme i Kensington, omgitt av nære og kjære, inkludert sin langvarige partner Jim Hutton og sin personlige assistent, Peter Freestone. Freestone husker dagene godt.

– Det var Freddie, Jim, Joe og meg. Freddie ville ikke ta flere medisiner for å holde seg i live, det eneste han tok var smertestillende.

Det beskrives at ekskjæresten, Mary Austin, holdt hånden hans da han døde.

25. november 1991 ble det offentliggjort en kunngjøring i media: «Etter måneder med spekulasjoner bekreftet rockestjernen Freddie Mercury over helgen at han har AIDS. Han døde i går kveld, 45 år gammel».

BEGRAVELSE: Kisten til Freddie Mercury blir kjørt i en svvart Rolls-Royce. West London Crematorium i Harrow Road 1991. Foto: Scanpix

Brian May beskriver reaksjonene som kom etter artistens død.

– Jeg husker flere som sa: «Han fortjente det, han var homofil. Dette måtte jo skje», sier May og fortsetter;

– Jeg tenkte: «Herregud, dere har virkelig ingen anelse».

Queen-artistene fant seg ikke i omtalene som ble skrevet om sangeren. Roger Taylor beskriver at de var «sinte».

– Vi måtte støtte vennen vår. Vår beste venn. Jeg husker jeg tenkte at vi faktisk kunne gjøre noe.

En hyllest: The Freddie Mercury Tribute Concert

I kjølvannet av artistens død, utarbeidet de gjenværende Queen-medlemmene en plan for å hylle den avdøde stjernen. De henvendte seg til en rekke store artister og satt sammen det som skulle bli en av historiens største konserter.

«The Freddie Mercury Tribute Concert» hadde over 70 000 publikummere, med over én milliard seere på TV. I fire timer feiret konserten ikke bare Mercury, den satte også et tydelig fokus på stigmaet rundt HIV og AIDS.

Inntektene til konserten gikk til AIDS-forskning og «The Mercury Phoenix Trust», en organisasjon opprettet av resterende Queen-medlemmer for bekjempelsen av HIV og AIDS.

Noen av artistene som deltok var: Elton John, Axl Rose, Lisa Stansfield, George Michael, Annie Lennox, Liza Minnelli, Guns N' Roses, og mange flere.

HYLLEST: George Michael og Lisa Stansfield. Foto: Scanpix DUETT: David Bowie og Annie Lennox. Foto: Scanpix

I «Freddie Mercury: The Final Act» kan du se opptredener fra konserten, samt flere detaljer rundt alt som foregikk bak sceneteppet.

