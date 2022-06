Studie viser overraskende sterk mutasjon i apekoppviruset

Forskerne har sammenlignet dagens virus med beslektede virus i 2018 og 2019, og har funnet om lag 50 forskjeller i genotypen, skriver tidsskriftet Nature Medicine.

I hovedsak har de sett på tilfeller av viruset i Portugal. Hittil har eksperter antatt at slike virus utvikler seg ganske langsomt, særlig sammenlignet med de mange mutasjonene av koronaviruset som gir covid-19-sykdom.

I studien skriver forskerne at de mistenker at enzymer i det menneskelige immunsystemet var ansvarlige for at genomet forandret seg så raskt.