Kona mistet lappen, mannen tok over rattet – ble stoppet igjen

Et par ble nylig stoppet i den samme fartskontrollen i Møre og Romsdal – to ganger på rad.

Det er fort gjort å tråkke ekstra på gasspedalen når man skal på bilferie og vil komme fort frem.

Under en kontroll på E136 på Verma i Romsdalen fikk et par kjenne på akkurat det, da de ble stoppet i samme kontroll to ganger for å ha kjørt for fort.

Det var Romsdals Budstikke som først omtalte saken.

– Var litt flaue

Gruppeleder i Møre og Romsdal utrykningspoliti (UP), Jarle Paul Opsal, forteller til TV 2 at UP stoppet en bil som kjørte i høy fart.

IKKE FØRSTE GANG: Gruppeleder i Møre og Romsdal UP, Jarle Paul Opsal, forteller at det ikke er første gang de opplever at samme bil blir stoppet på kort tid i samme kontroll. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Føreren kjørte i 86 kilometer i timen i 60-sonen og mistet førerkortet, sier Opsal og fortsetter:

– Hun fikk ikke kjøre derfra, så derfor tok mannen over rattet.

Mannen gasset også på litt for hardt, og ble stoppet i fartskontrollen kort tid etter kona.

– Det var samme kontroll, sier Opsal som forklarer at mannen fikk en bot og prikker på førerkortet.

– De tok det veldig fint, men var litt flaue, legger Opsal til.

Politiet fortalte først om hendelsen på sin Snapchat-konto UP Midt-Norge.

– Noe vi stusser over

Dette er ikke første gang politiet i Møre og Romsdal opplever en slik situasjon i kontroll.

– Det har faktisk skjedd på samme plass tidligere, at første fører mister førerkortet, og så kjører neste inn i kontroll, forteller gruppelederen i Møre og Romsdal UP.

Ettersom sommerferien er i gang merker feriefylket Møre og Romsdal en økende trafikk på veiene.

Flere av turistene kjører også for fort på veiene.

– Det er noe vi stusser over. Hvorfor kommer de helt fra for eksempel Malaysia til Møre for å se naturen, men kjører så fort at de ikke får sett den?, undrer Opsal.

Han forteller at de også opplever klager på folk som kjører for sakte, fordi de ønsker å få med seg den norske naturen.

– Det må vi tåle, så fin som Romsdalen er, forteller gruppelederen.

De fleste som blir stoppet i UP-kontrollene har forståelse for det, og skjønner at de har kjørt for fort.

Opsal mener det er viktig at politiet er synlige langs norske veier nå i sommerferien.

– Statistikken på ulykker viser at vi må være der. Det er bevist at synlig politi har en forebyggende effekt.

Han oppfordrer nordmenn og turister til å kjøre rusfritt og lovlig i sommer, i tillegg til å ta flere pauser og sørge for at barn er sikret godkjent med sete og bilbelte.