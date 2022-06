Sexskandale i det britiske forsvaret

Flere britiske forsvarstopper raser mot egne soldater etter at britiske fallskjermjegere deltok i orgie.

Et britisk fallskjermjegerregiment på rundt 300 soldater skulle etter planene delta i en øvelse i Bosnia og Kosovo i september. Nå har hærsjef og general Sir Patrick Sanders bestemt seg for å holde soldatene tilbake.

Årsaken er en sexvideo som har blitt spredd på nett. I videoen deltar flere mannlige soldater tilknyttet 3. fallskjermjegerbataljon, lokalt kjent som Para 3, i en orgie med én kvinnelig sivilist.

The Times omtalte saken allerede den 7. juni, etter at flere klipp av hendelsen var publisert på nett, og ifølge BBC ble opptakene angivelig filmet på en kaserne i Colchester i Essex.

Ga samtykke

I et brev The Telegraph har fått innsyn i, skriver Sir Sanders at kvinnene som var involvert i orgien hadde gitt samtykke.

Britisk militærpoliti fastslår at det ikke er snakk om et lovbrudd.

Forsvarstopp raser

Videoen blir møter krass kritikk fra den britiske forsvarsstaben som sier de «ikke er villig til å utsette Nato-oppdraget for risiko eller risikere at omdømmet til den britiske hæren blir svekket ved å sende Para 3 på nåværende tidspunkt».

Den nyinnsatte sjefen for den britiske hæren, general Sir Patrick Sanders, sagt at han «midlertidig har mistet tilliten» til bataljonen.

Også generalløytnant Andrew Harrison, sjef for fallskjermregimentet, har gått hardt ut mot egen avdeling etter hendelsen.

– De vil reflektere over dette, og der det er nødvendig vil de justere atferd og kultur som undergraver omdømmet og den operasjonelle effektiviteten til en eksepsjonell bataljon, sa Harrison.

SKAMMELIG: Storbritannias forsvarsminister James Heappey har omtalt videoen som «skammelig». Foto: Brian Inganga / AP Photo

– Flau og sint

Forsvarsminister James Heappey har omtalt videoen som «skammelig», og påpekt at han er både «flau og sint» etter hendelsen, ifølge BBC.

– Jeg er kjent med klippet og det er skammelig. At folk sier det var gitt samtykke spiller ingen rolle, sa Heappey til radiokanalen ITV's Peston.

– Vi ønsker nasjonens flinkeste og beste til å tjene i vårt forsvar, og vi vil at kvinner som tjener i forsvaret skal vite at de tjener i et miljø hvor de er trykke, og hvor de blir respektert, fortsatte han.