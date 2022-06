Ble ikke hørt av NFF: – Føler oss pisset på

– Det er en veldig beklagelig situasjon, men 3. runde i NM har ligget på denne datoen siden terminlisten ble bestemt i fjor høst, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, til TV 2.

– Å legge en cuprunde i vår eneste pause er ikke Fair play, svarer daglig leder i Eidsvold Turn, Roar Halvorsen.

2.- og 3.- divisjonslagene Byåsen, Eidsvold Turn, Kjelsås, Gjøvik-Lyn og Tromsdalen har alle tatt seg til cupens 3. runde.

Torsdag sa flere av klubbene ifra om at det planlagte tidspunktet for gjennomføring av runden, i neste uke, passet dårlig.

Dette er nemlig den eneste kampfrie perioden i sesongen hvor 2.- og 3.-divisjonsklubbene klubbene har fri, og derfor har flere spillere bestilt utenlandsferie for lenge siden.

Det har NFF ikke tatt hensyn til når de fredag kommer med de offisielle kamptidspunktene, der alle oppgjør etter planen skal gjennomføres førstkommende onsdag og torsdag - slik som har vært planlagt i lang tid.

– Føler oss pisset på

Eidsvold-Turn er en av klubbene som rammes hardest:

– Vi veldig skuffet, og føler oss som en mindre klubb som blir pisset på, sier spiller, André Trandum Nordlie, til TV 2.

Han er blant spillerne som ikke kan spille kamp neste uke:

– Ferien er bestilt for lenge siden. Det er ikke hvert år vi tar oss til 3. runde av cupen akkurat, sier han, og fortsetter:

– Jeg er i Kroatia neste uke, og jeg er ikke den eneste på laget som drar utenlands. Når man trener omtrent like mye som man gjør i Eliteserien og i tillegg jobber 100 prosent ved siden av, så må vi ta ferie når vi kan.

Selv om det i lang tid har vært kjent at cupen skal spilles akkurat denne uken, mener han det burde gå an å få til en bedre løsning:

– Det er ni måneder til 4. runde i cupen spilles. Et tidspunkt må passe, svarer han.

Blant annet slutten av september, rett etter en landslagspausen, mener han kunne passet:

– Det er ikke sånn at Molde hadde alt for mange spillere med i forrige landslagstropp.

Klubben fra Rosenes by hadde ingen spillere med i forrige landslagstropp.

Eidsvold Turns daglige leder, Roar Halvorsen, sier til TV 2 at de har spilt inn 29. september som en mulig dato for NFF. Det er rett etter landslagspausen.

Likevel virker det ikke veldig trolig at de vil gå det igjennom, når TV 2 spør konkurransedirektør Fisketjønn:

– Da skal mye endre seg, også med tanke på Molde. Det som er utfordrende er at det ikke er en terminfestet dato, og om Molde har landslagsspillere på daværende tidspunkt vet vi heller ikke.

Det får Halvorsen til å riste på hodet:

– Molde har ingen faste landslagsspillere per dags dato. Jeg forstår at det også gjelder U-landslag, men de har en mye bredere tropp enn oss og jeg synes man kan være litt rause for å legge til rette for en cupfest.

Snorre Strand, leder for sportsadministrasjonen i Molde Fotballklubb, sier de ikke vil spille i september:

– Vi spiller rundt 20 kamper i juli, august og september, og da har vi stort behov for å restituere. Da trenger spillerne våre som ikke får spille landslagsfotball å slappe av.

Kan bli walkover

Nå frykter daglig leder i Eidsvold Turn at de ikke kan stille lag, og dermed kommer til å tape på walkover, slik Aalesund gjorde tidligere i år etter en annen bråkete episode:

– Det er et tema vi må diskutere. Det er en fem-seks som er utilgjengelig på grunn av at de har bestilt ferie. Vi har fire-fem som er skadet og veldig tvilsomme. Også har vi to som har for mange gule kort og må stå over kampen.

Molde vil helst unngå å vinne på walkover:

– Nei, for all del. Men det er noe de må ta med fotballforbundet. Vi følger en planlagt kalender. Det er ikke vårt problem å ta del i den diskusjonen.