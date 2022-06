Jayna (30) ble drept med 331 stikk – det trivielle motivet sjokkerte politiet

Fredag 11. mars 2011 hadde vært en travel dag i Apple-butikken i bygda Bethesda, en forstad til Washington D.C. Teknologiselskapet hadde nettopp lagt ut sin nyeste duppeditt for salg, iPad 2, og Apple-butikker over hele USA hadde lange kundekøer denne dagen. Butikken i Bethesda var intet unntak. Etter en særdeles heseblesende og sen dag, ble noen av de ansatte i butikken igjen etter stengetid for å gjøre forefallende arbeid.

Like etter klokken 22.00 hørte Apple-ansatte Jana Svrzo noen merkelige dunk da hun holdt på med regnskapet. Hun spurte sikkerhetsvakten om hjelp til å identifisere hvor lydene kom fra. Dunkingen økte i styrke og frekvens, og etter noen minutter skjønte de at de kom fra butikken som lå vegg-i-vegg. Jana la øret inntil veggen. I tillegg til banking og dunking, hørte hun grynting og lyden av noe tungt som ble dratt over gulvet. Deretter hørte hun en hysterisk kvinnestemme.

Jana hentet sjefen sin, som kunne høre en kvinne som hev etter pusten. Deretter et nytt skrik.

Da Jana spurte om de skulle ringe politiet, mente sjefen og sikkerhetsvakten at det neppe kunne være noe alvorlig. For sjefen hørtes det ut som om noen bare hadde fått dårlige nyheter. «Jeg tror nok det bare er drama», sa han. Apple-gjengen fortsatte dermed jobben sin.

Men dunkelydene ga seg ikke. 10 minutter senere kunne de tydelig høre en kvinnestemme som sa, «Gud hjelp meg, vær så snill hjelp meg». Deretter: «Snakk til meg, ikke gjør dette! Fortell meg hva som skjer». Så ble alt stille.

Da de ansatte dro hjem rundt klokken 23.00 var de intetanende om det blodige dramaet på liv og død som hadde utspilt seg i sportsklesbutikken Lululemon som lå ved siden av deres.

OVERHØRTE DRAPET: Kameraet inne i Apple-butikken da angrepet fant sted. Foto: Montgomery County Police

Skulle ikke vært på jobb

30 år gamle Jayna Murray jobbet vanligvis ikke på fredager. Men akkurat denne dagen overtok hun vakten til en kollega som trengte fri. Jayna hadde jobbet i Lululemon-butikken i to år ved siden av universitetsstudiene i forretningsadministrasjon. Drømmen var å flytte til Seattle etter endte studier. Både for å jobbe ved Lululemons amerikanske hovedkvarter, og for å være nær kjæresten. Jayna elsket jobben i sportsbutikken, og var godt likt av både kunder og andre ansatte.

29 år gamle Brittany Norwood hadde kveldsskiftet sammen med Jayna i butikken denne fredagen. Hun hadde jobbet i Bethesda-avdelingen i bare noen uker, etter å ha blitt overført fra en annen Lululemon-butikk. Hun ble beskrevet som hyggelig, omgjengelig og med god humor av de andre ansatte. Brittany hadde ambisjoner om å bli personlig trener, for så å åpne et eget treningsstudio etter hvert. Allerede uken etter skulle hun på et jobbintervju på et lokalt treningssenter, noe hun gledet seg enormt til.

Møtt av et grusomt syn

Da Lululemon-manager Rachel Oertli skulle til å låse seg inn i butikken tidlig på morgenen 12. mars, ble hun overrasket og irritert over å finne inngangsdøra ulåst. Men så fort hun entret butikken så hun at det meste var i uorden. En utstillingsdukke lå på gulvet, klesplagg og sko var spredd rundt omkring, skuffer var åpne, en knust TV lå på gulvet. Deretter så Rachel et blodig fotspor.

ROTETE: Butikkmanageren så raskt at noe ikke stemte da hun ankom butikken morgenen etter angrepet. Foto: Montgomery County Police

I panikk løper hun ut av butikken for å ringe politiet. Utenfor møter hun på en Apple-kunde som står i kø for å sikre seg den nye iPaden. Han spør henne om alt er i ok, og Rachel forteller ham om det hun har sett i butikken sin. Han tilbyr seg å følge henne inn i butikken igjen. Jo lenger inn i lokalet de går, jo større er tegnene på at Lululemon har vært utsatt for et ran. Kassaapparatene og safen er tømt for innhold.

Men ingen av dem er forberedt på det grusomme synet som møter dem på bakrommet. Det er blod overalt. Helt innerst finner de en blodig kvinne på magen, med kuttskader over hele kroppen. Rundt halsen har hun et rep. Det er tydelig at hun er død. Deretter hører de en svak lyd som kommer fra toalettet. Her finner de Brittany på ryggen, med hendene fastbundet over hodet. Hun er også dekket av kuttskader på armer, lår og på brystet, i tillegg til et stort sår i pannen. I skrittet er treningsbuksen hennes blitt revet i stykker.

«Det er to personer på bakrommet i butikken min. Den ene ser ut til å være død, den andre puster fortsatt», sier en skrekkslagen Rachel når hun ringer 911.

BLODIG: Åstedet var dekket av blod der Jayna Murray ble funnet livløs. Foto: Montgomery County Police

Hundrevis av stikksår

Når politiet gjør undersøkelser på åstedet etter å ha sendt Brittany til sykehuset og Jayna til obduksjon, gjør de flere funn. To par blodige skoavtrykk er gjengangere gjennom butikken. Det ene paret er tydelig herresko i størrelse 48. Det andre er betydelig mindre. De finner også flere blodige objekter spredd rundt, som kommer fra butikkens verktøykasse. En hammer, en skiftenøkkel, en knagg og en kniv. En blodig kleshenger blir også funnet på åstedet. Politiet konkluderte med at kvinnene var blitt torturert med disse redskapene under det voldelige angrepet.

Drapet på 30 år gamle Jayna var særdeles makabert. Obduksjonslegen kunne telle hele 331 stikkskader med forskjellige instrumenter. 200 av dem var påført i ansiktet, hodet og hals. 131 kuttskader ble funnet på brystet, skuldre, armer og overkropp. Rettslegen kunne også se at Jayna hadde slåss for sitt liv grunnet de utallige selvforsvarsskadene på armer og hender. Det siste fatale slaget mot bakhodet med et skarpt våpen var så kraftig at 30-åringens hode nærmest løsnet fra ryggsøylen.

– Dette var et brutalt og langsomt angrep, sa fylkesstatsadvokat John McCarthy.

Han konkluderte med at stikksårene var blitt påført hvert 3 sekund i løpet av 16 minutter. Rettslegen mente Jayna på grusomt vis var ved bevissthet gjennom hele angrepet.

Hva slags innbruddstyver tar seg tid til å torturere to forsvarsløse butikkansatte? Politiet måtte raskt avhøre Brittany Norwood, som hadde overlevd mordforsøket.

SKOAVTRYKK: Politiet fant blodige fotspor gjennom hele butikkens bakrom. Foto: Montgomery County Police

Glemte lommeboken

Selv om Brittany hadde mange kuttskader på kroppen og måtte sy flere sting, var de heldigvis relativt overfladiske. Høyrehånda hadde selvforsvarsskader, og hun hadde flere glasskår som var gått inn i ryggen. 29-åringen var fortsatt i sjokk, men klarte å fortelle politiet hva som hadde skjedd da hun og kollegaen ble angrepet:

Klokken 21.45 låste jentene seg ut av butikken for dagen. Jayna satte seg i bilen sin og kjørte hjemover, mens Brittany skulle ta T-banen. Da oppdaget hun at hun hadde glemt igjen lommeboken sin i butikken. Siden hun ikke hadde nøkler til Lululemon, ringte hun Jayna for å høre om hun kunne låse henne inn igjen. Tilfeldigvis hadde Jayna også glemt igjen sin egen laptop i sportslokalet, så hun var mer enn villig til å kjøre tilbake. Litt etter klokken 22.00 låste jentene seg inn igjen. Brittany fortalte at de bare skulle kjapt inn, så Jayna parkerte bilen sin rett utenfor inngangsdøren. De tok seg heller ikke bryet med å låse døren etter seg etter å ha entret lokalet. Brittany fant imidlertid ikke lommeboken sin, og kollegaene brukte nærmere 10 minutter på bakrommet før de ga opp.

Da de skulle forlate butikken innså de at dørene var helt åpne. Plutselig dukket det opp to menn inne i butikken, fullstendig svartkledde, med både hansker og finlandshetter på. Den største av dem slo Jayna i bakhodet, mens den korte mannen dro Brittany etter håret inn på bakrommet. Han tvang henne til å tømme kassaapparatene, før han bandt henne fast og begynte å torturere henne. Han truet med å skjære over strupen hennes før hun på brutalt vis ble voldtatt. Brittany ba for sitt liv mens han kuttet henne, og det var grunnen til at sårene ikke var så dype.

Deretter kom den andre mannen inn, og fortsatte voldtekten av henne med en kleshenger. Brittany kunne høre at Jayna skrek og ba om hjelp i rommet ved siden av, men var fullstendig maktesløs til å forhindre voldtekten og torturen av kollegaen. Brittany kunne meddele at mennene kom med rasistiske tilrop gjennom hele angrepet. Ut ifra stemmene deres antok hun at de var unge og hvite.

Etter en stund ble hun dratt inn til rommet der Jayna lå. De kastet henne oppå det blodige liket av kollegaen, ifølge Brittany «som for å si, ‘du bør prise deg lykkelig over at dette ikke er deg’». Mennene lo, og fortalte henne at de ikke skulle drepe henne fordi: «det var morsommere å kn*lle deg».

Brittany gråt under avhøret, og la skylden på seg selv siden hun hadde glemt igjen lommeboken.

VÅPEN: Dette var bare noen av redskapene som ble brukt til å påføre Jayna stikkskadene. Foto: Montgomery County Police

Fanget på overvåkningskamera

Nå startet politiet klappjakten på de ukjente gjerningsmennene. Det første de gjorde var å sjekke overvåkningskameraene i området rundt Lululemon. Det var bare én butikk som hadde dette, nemlig Apple-filiaen ved siden av. Og sannelig dukker det ikke opp to svartkledde menn på opptakene utenfor butikken, rundt samme tid som angrepet skal ha vært over. Den store av dem så ut til å ha en finlandshette som var rullet opp. Den korte snakket i telefonen. Begge så ut til å være i hastverk. Opptakene klarte ikke å vise ansiktstrekkene, men politiet var overbevist om at dette var mennene de var ute etter.

ANTATTE GJERNINGSMENN: Overvåkningskameraet viste to svartkledde menn utenfor butikken etter angrepet. Foto: Montgomery County Police

Hele Bethesda var i full panikk i dagene etter det brutale angrepet. I den rike og trygge bydelen var de ikke vant til slik grov kriminalitet, og politiet kjente på publikumspresset om å finne gjerningsmennene før de slo til igjen. Da Apple-ansatte Jana Svrzo var til avhør hos politiet knakk hun sammen i gråt da hun fikk vite at en kvinne var blitt drept, og en annen såret i et angrep hun hadde hørt og avfeid.

Jaynas bil, som hun hadde parkert utenfor butikken, var blitt funnet flere kvartaler unna. Politiet antok at gjerningsmennene hadde flyttet på bilen. Den var full av blodflekker, og etterforskerne håpet at DNA-analyser ville gi dem svar på hvem de skyldige var.

DREPT: Jayna Murrays brutale endelikt sjokkerte hele lokalsamfunnet. Foto: Oxygen

Hull i historien

Det var imidlertid flere detaljer som plaget politiet. Angrepet på Jayna virket så personlig, et makabert overdrap for tyver som i utgangspunktet var ute etter penger. Og hvorfor skulle to innbruddstyver bruke butikkens egne redskaper, og ikke bringe med seg egne? Politiet syntes også det var et snodig sammentreff at ranerne tilfeldigvis befant seg i nærheten av butikken akkurat da kvinnene låste seg inn igjen etter stengetid. Medisinske undersøkelser viste heller ingen tegn på voldtekt av hverken Jayna eller Brittany. Dessuten fant politiet det merkverdig at Jayna skulle bli angrepet på så brutalt vis, mens kollegaen kun fikk overfladiske sår.

Analyser av de to fotavtrykkene stadfestet også at de mindre sporene tilhørte Brittany. Herreskoene i størrelse 48 av merket Reebok var de eneste andre sporene i butikken. Med to gjerningspersoner til stede, burde det ikke da ha vært tre par blodige fotavtrykk på åstedet?

I en bortgjemt skuff i butikken fant etterforskerne overraskende nok nyvaskede Reebok-sko i størrelse 48. Butikkmanageren kunne fortelle at det var prøvesko for de mannlige kundene. Dette ble et stort gjennombrudd for politiet. Gjerningspersonens sko hadde aldri forlatt butikken.

Politietterforsker Dimitry Ruvin skal ha vært skeptisk til Brittanys historie helt fra starten.

– Jeg hadde alltid en liten stemme i bakhodet. Det var noe som ikke stemte. Måten Brittany beskrev disse to mennene på: de var rasister, de var voldtektsmenn, de var ranere, de var mordere. Det var de verste menneskene som det går an å beskrive, fortalte han senere.

SKYLDIG: Brittany Norwoods arrestasjonsbilde viser såret i pannen som hun hadde påført seg selv. Foto: Montgomery County Police

Et iscenesatt åsted

Gjennom de påfølgende avhørene tok politiet Brittany i flere løgner. Hun nektet for at hun noensinne hadde vært i Jaynas bil. Etterforskerne visste dette ikke stemte siden hennes og Jaynas blod var de eneste som ble funnet i bilen. Konfrontert med disse opplysningene, innrømmet Brittany at det var hun som hadde flyttet på kollegaens bil. Det var imidlertid gjort under tvang og trusler fra gjerningsmennene, hevdet hun.

De mystiske svartkledde mennene som var blitt fanget opp av Apple-kameraene ble raskt sjekket ut av saken da de ble lokalisert. Ved et pussig sammentreff var det to menn som tilfeldigvis befant seg i området, på vei til restauranten de jobbet på. De mørke klærne og svarte hattene var restaurantuniformen deres.

De Apple-ansatte som hadde overhørt hele angrepet kunne fortelle etterforskerne at de hadde hørt to kvinnelige stemmer fra Lululemon-butikken. De skal ha kranglet høylytt før skrikingen startet.

Politiet var nå sikre på at Brittany hadde drept sin kollega for deretter å fingere sitt eget angrep. Hun skal ha brukt lommeboken som et påskudd for å lokke Jayna tilbake til butikken etter stengetid. Etter drapet lånte hun butikkens herresko og vandret rundt for å iscenesette åstedet. Det som først ble antatt for å være selvforsvarsskader på høyrehånda, viste seg å være kuttskader fra knivangrepet på Jayna.

Men hva var motivet for et så brutalt drap? Brittany nektet lenge for alt, så politiet tok et dypdykk i hennes fortid.

Skamløs kleptoman

Brittany kom fra en trygg og god oppvekst, og hadde et tett forhold til sine åtte søsken. Hun imponerte på fotballbanen, og hadde spilt på universitetsnivå. Men selv om hun virket til å være populær, hadde ungjenta fått et rykte på seg for å være en løgner og tyv. Stadig forsvant det ting fra lagets vesker og skap. «Husk å ha skapet ditt låst, hun stjeler», var en påminner på jentelaget. Kleptomanien førte til at hun til slutt fikk sparken fra fotballaget.

Brittany stjal fra venner, butikker og studie- og romkameratene sine. Hun hadde også for vane å lyve. Hun hevdet blant annet å ha fullført studier i sosiologi og psykologi, til tross for at hun var blitt utvist fra universitetet for å stjele.

– Hun var min beste venn på universitetet. Men vi brøt vennskapet fordi hun var en kleptoman, fortalte hennes tidligere venn Leanna Yust. Hun hevdet Brittany hadde stjålet både penger og klær fra henne.

Også i Lululemon-butikken begynte kollegaene å mistenke den nye ansatte for å naske. Det forsvant ting fra både butikken og de ansattes vesker. Butikkmanageren sa de måtte ha bevis for å kunne sparke Brittany. Butikkens policy ved arbeidsdagens slutt var for de ansatte å sjekke hverandres vesker for stjålne varer.

Like etter at de stengte butikken ringte Jayna til butikkens manager for å fortelle henne at hun hadde funnet et par stjålne yogabukser i Brittanys veske. Nå hadde de beviset de trengte. Politiets teori var at en panikkslagen Brittany drepte Jayna for å unngå å få sparken. Hun var intetanende om at kollegaen allerede hadde varslet ledelsen om tyveriet.

Overlagt drap

Brittany Norwood ble arrestert den 18. mars, kun én uke etter drapet på kollegaen. For å unngå at hun ble dømt for overlagt drap, forsøkte hennes forsvarsadvokat, Douglas Wood, å argumentere for at det var et uaktsomt drap. En krangel mellom to kollegaer som eskalerte. For Brittany ville forskjellen være av betydning: fengsel på livstid eller 30 år – med mulighet for løslatelse etter 15 år.

– Mine damer og herrer, Brittany Norwood mistet det fullstendig. Det er ingen tvil om det. Hun mistet fullstendig kontrollen, sa advokat Wood til juryen. Han forklarte at de to kollegaene hadde samarbeidet godt denne dagen, og at drapet var et resultat av raseri – uten noen form for planleggelse.

SKEPTISKE: Brittany under et av de mange avhørene før hun ble arrestert for drapet. Foto: Montgomery County Police

I delstaten Maryland, der drapet fant sted, er det bare sekunder med planleggelse som kreves for å kunne dømmes for overlagt drap. Aktoratet malte derfor et bilde av at de over 300 stikkskadene på offeret over så lang tid, var godt innenfor en planlagt handling. Det ga nemlig Brittany nok av tid til å stanse angrepet på Jayna før det ble fatalt.

Den 27. januar 2012 ble Brittany dømt til fengsel på livstid, uten mulighet for prøveløslatelse. Under domsavsigelsen henvendte hun seg gråtkvalt til sin drepte kollegas familie:

– Til Murray-familien. Hva kan jeg si når datterens deres er borte, og jeg er den som er dømt for drapet på henne? Jeg vet at det jeg sier i dag ikke vil ta bort smerten over å ha mistet Jayna. Jeg håper dere en dag vil klare å finne muligheten for tilgivelse i hjertene deres. Jeg beklager så veldig.

Kilder: Allthatsinteresting.com, wikipedia, washingtonpost.com, baltimore.cbslocal.com, dailymail.co.uk, baltimoresun.com, ranker.com