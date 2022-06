Nå er sykehusene ekstra på vakt: – Uunngåelig

Så å si alle sykehusene TV 2 har snakket med forteller om økt pågang ved akuttmottakene sine nå.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier noe av grunnen til presset er den økte omikronsmitten man nå ser, og som man tror skyldes den mer smittsomme BA.5-varianten.

– ØKT SMITTE: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Ole Berg-rusten

– Dette skjer på et tidspunkt da sykehusene avvikler sommerferie, og erfaringsmessig kan det også ta mer tid å skrive ut pasienter til sykehjem i ferieperioden. Samtidig er det også en del sykefravær blant ansatte som ikke er lett å erstatte.

Økningen i antall smitteutbrudd er markant, ifølge Nakstad.

– Vi ser at antallet smitteutbrudd ved norske sykehus og sykehjem faktisk har firedoblet seg i løpet av juni måned.

– Må være forberedt

Nakstad sier sykehusene må forberede seg på flere koronapasienter enn håpet i sommer.

– Heldigvis er det bare en liten andel av pasientene som trenger intensivbehandling, og liggetiden er kortere enn i pandemiens første år. Likevel må norske sykehus forberede seg på at det kan bli flere koronapasienter denne sommeren enn vi hadde håpet.

Blant sykehusene som er hardest presset, er St. Olavs hospital i Trondheim.

– St. Olavs hospital har betydelige kapasitetsutfordringer på grunn av stor tilstrømming av pasienter til akuttmottaket, kombinert med et høyt antall utskrivningsklare pasienter, fortalte kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne til TV 2 før helgen.

Hun forteller at de ikke har et klart svar på hvorfor situasjonen er som den er. Svarene kan være mange.

De siste ukene har sykehuset hatt mellom 30 og 50 utskrivningsklare pasienter, flere og flere covid-innleggelser, i tillegg til at sykehuset tar hånd om ukrainske pasienter.

– Som for andre sykehus, er det også mer krevende å rekruttere ferievikarer i år. Det er altså en kompleks situasjon med mange utfordringer på samme tid. Beredskapen er derfor hevet til gult nivå, sier Kvikne.

GULT NIVÅ: St. Olavs hospital i Trondheim har hevet beredskapen. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

– Ekstraordinære tiltak

– Hva mener dere at kapasitetsproblemene først og fremst skyldes?

– Når vi ikke får skrevet ut ferdigbehandlede pasienter medfører det at sengepostene er fulle, og akutt syke pasienter som kommer til akuttmottaket blir værende der for lenge. Dette utfordrer pasientsikkerheten og medfører at vi må avlaste situasjonen med en rekke ekstraordinære tiltak.

En konsekvens er at enkelte ikke-akutte saker må nedprioriteres ved St. Olavs hospital.

– Vi er dessverre nødt til å utsette planlagte operasjoner og innleggelser som, etter en medisinsk faglig vurdering, kan vente. Dette er en fortvilet situasjon for pasienter som blir berørt.

Årsaken til at St. Olavs hospital ikke får skrevet ut en del pasienter til tross for at de er klare for det, er at de ikke har et tilbud som venter, for eksempel sykehjemsplass eller hjelp i hjemmet.

Også Ahus beskriver også situasjonen som utfordrende.

– Det er for tiden en krevende driftssituasjon med mange innleggelser. Det har vært stor pågang av pasienter i vår, og en økning frem mot sommeren. Gjennomsnittlig oppholdstid i akuttmottaket er høyere enn vi ønsker, og det er utfordrende å overføre pasienter til sengeområder på grunn av høyt belegg. Dette er en krevende situasjon for våre ansatte, som legger ned en formidabel innsats, sier Erik Borge Skei, direktør for medisinsk divisjon ved Ahus.

Ser økning blant flere pasienter

Ahus ser nå en økning i flere typer pasienter.

– Mange av pasientene som kommer i etterkant av pandemien har et mer sammensatt sykdomsbilde og er mer alvorlig syke. Spesielt ser vi en økning av eldre pasienter med funksjonssvikt og forvirringstilstander, samt pasienter med ruslidelser og psykiatri, forteller Borge Skei.

Han sier flere koronapasienter ikke er hovedgrunnen til den økte pågangen.

– I juni har antall pasienter innlagt med covid-19 økt noe, og den siste tiden har det vært 20 til drøyt 30 covid-19-pasienter per døgn ved Ahus totalt. Disse er ikke så syke som tidligere, og ikke hovedgrunnen til den økte pågangen.

Ahus er foreløpig ikke i beredskap, men sier til TV 2 at de følger situasjonen nøye.

– KREVENDE: Ahus beskriver situasjonen for de ansatte på sykehuset som krevende. Foto: Erlend Aas

Bølge av covid-innleggelser

Sykehuset Innlandet måtte tirsdag heve beredskapen til grønt nivå. Bakgrunnen er at de opplever at stadig flere pasienter legges inn med eller på grunn av covid-19, og at ekstraordinære smitteverntiltak gjør driften mer krevende. I tillegg er enkelte enheter rammet av sykefravær blant ansatte som følge av covid-19-sykdom.

– Dette er en svært krevende situasjon ved inngangen til sommerferien. Pågangen av pasienter har ført til fulle sengeposter og akuttmottak. Nå må vi utsette planlagte operasjoner og innleggelse for å kunne omdisponere personell. Dette er operasjoner som kan vente ut fra en medisinskfaglig vurdering, men det er selvsagt en kjedelig situasjon for de pasienter som blir berørt, sier fungerende direktør medisin og helsefag, Siv Cathrine Høymork.

Også Stavanger universitetssykehus har sett seg nødt til å heve beredskapen.

– Vi er i grønn beredskap på grunn av en krevende driftssituasjon med svært høyt pasientbelegg og endring i smittesituasjonen, sier viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu.

Også hun mener det er flere grunner til at de nå opplever sprengt kapasitet.

– Dette er en situasjon som vi og andre sykehus står i. Det er nok flere grunner til dette, blant annet kombinasjonen av et økende antall akuttinnleggelser og mange pasienter som krever isolering på grunn av smitte.

– Uunngåelig med korridorpasienter

Oslo Universitetssykehus opplyser til TV 2 at de har stor pågang, men ikke noe særlig mer enn hva som er vanlig for denne tiden av året.

– Med åpent samfunn og det at vi endelig lever som normalt igjen, reiser og er mange sammen, gjør at vi ser hele det sykdomspanoramaet som vi hadde før pandemien, skriver pressevakt Hedda Holth.

Hun understreker samtidig at sykehuset følger med på utviklingen.

– Vi har oppdaterte beredskapsplaner og vi følger situasjonen kontinuerlig.

ØKNING: Sykehuset Østfold sier korridorpasienter er uunngåelig som følge av situasjonen ved sykehuset nå. Foto: Gorm Kallestad

Sykehuset Østfold har foreløpig ikke gått i beredskap, men opplyser til TV 2 at de vurderer driften hver dag for å se om det kreves ekstra tiltak.

– Vi har hatt en økende tilstrømming av pasienter til akuttmottaket gjennom våren og i sommer, og vi har et betydelig overbelegg av pasienter i døgnområdene. Dette gjelder spesielt medisinske fagområder, men også kirurgiske fagområder har nå for mange pasienter, skriver prosessdirektør Liv Marit Sundstøl i en e-post til TV 2.

Som en konsekvens av kapasitetsutfordringene må mange pasienter ligge i korridorene.

– Med høyt overbelegg er det uunngåelig at pasienter må ligge på korridor. Så langt det lar seg gjøre benytter vi ledig kapasitet ved andre fagområder i sykehuset og legger to pasienter på samme rom. Likevel er det nå korridorpasienter på mange døgnområder.

– Krevende

Ved Haukeland universitetssykehus er situasjonen tidvis krevende opplyste viseadministrerende direktør Clara Gjesdal til TV 2 før helgen.

– Vi har for tiden høy innstrøm i akuttmottakene våre både i somatikk og psykiatri.

Videre sier hun at sykehuset overvåker utviklingen.

– Vi har daglige kapasitetsmøter og følger situasjonen nøye. Foreløpig er det ikke noen grunn til å gå opp i beredskap, men det er krevende på enkelte avdelinger.

DAGLIGE MØTER: På Haukeland universitetssykehus har de daglige møter for å vurdere kapasiteten. Foto: Marit Hommedal

– Stor pågang

I Vestfold følges også situasjonen tett.

– Vi har over lengre tid opplevd høy pasienttilstrømming til akuttinnleggelser. Etter en kort periode med litt lavere aktivitet ser vi siste uken igjen økning i antall innleggelser, sa fagdirektør Jon Anders Takvam ved Sykehuset i Vestfold i en e-post til TV 2 fredag.

Sykehuset ser an situasjonen fra dag til dag nå.

– Ledelsen følger situasjonen tett og får daglige rapporter med tall på innleggelser samt beleggsprosent på sengeposter. Foreløpig har sykehuset ikke valgt å utløse beredskap på grunn av denne situasjonen, men følger utviklingen tett.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) opplyser til TV 2 at de ikke opplever det samme som mange andre sykehus om dagen.

– Vi har ikke slike tilstander på UNN. Litt økende antall innlagte på grunn av korona, men normalt antall pasienter i akuttmottakene, skriver kommunikasjonsrådgiver Jørn Resvoll til TV 2.