Karianne Vilde Wølner venter barn

Det nyforlovede paret Karianne Vilde Wølner (27) og Kristian Spetalen (26) venter sitt første barn sammen.

NY FASE: Wølner er nå inne i sitt 2.trimester, og deler stolt bilde av magen til God Kveld Norge. Foto: Privat

– Vi sprekker av stolthet og gleder oss til å møte den lille, sier Wølner til God Kveld Norge.

Videre forteller hun at graviditeten har sørget for å gjøre henne ekstremt dårlig.

– Det har gått greit, men 2.trimester ser litt lysere ut og det kjennes godt å være inne i en ny fase, sier hun.

Influenceren og «Torpet»-vinneren sier at de ønsker å holde barnets kjønn for seg selv enn så lenge, men at de teller ned dagene til å møte barnet.

– Det er så stort å kjenne på at barnet vokser og at man har skapt et liv.

Delte gladnyhet

Det var i forrige uke at Wølner avslørte gladnyheten om at hun hadde forlovet seg med milliardær-sønnen Kristian Spetalen.

På sin Instagram delte hun et innlegg der hun avslørte forlovelsen. På bildene ser man paret posere foran en strand i Spania, og Wølner viser stolt frem forlovelsesringen.

I bildeteksten har hun skrevet: «YESYESYESYES. For evig og alltid» og så tagget sin fremtidige ektemann.

Kjent fra «Farmen»

De to bekreftet forhold i mai i fjor, og de ble raskt samboere.

Wølner ble kjent da hun deltok på «Farmen» i 2020 og kom hele veien til finaleuken.

Til vanlig jobber hun som flyvertinne i SAS, og hun har over 45 000 følgere på sin Instagram-profil. Der poster hun jevnlig bilder sammen med sin kommende ektemann.