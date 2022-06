Her har Telia kundene vært uten mobildekning i tre dager

Siden onsdag morgen har mobildekningen i Nord-Odal kommet og gått for Telia kundene.

Torsdag fikk ordføreren beskjed om at problemene skulle bli fikset klokken 17.00.

Fredag er fortsatt ikke problemene rettet opp, forteller ordfører i kommunen Ragnhild Haagenrud Moen.

Bekymret for beredskapen

Moen forteller at hun reagerer på at det ikke er noe plan dersom mobilnettet faller ut.

– Jeg synes det er skummelt, med tanke på beredskap, at det er så sårbart, forteller Moen i en epost til TV 2.

INGEN DEKNING: Ordføreren i Nord-Odal kommune er blant de berørte kundene Foto: Privat

Hun forteller at hun selv har bedt om å bli løst fra bindingstiden til sin mobiloperatør som bruker Telia sitt nett, for å bytte til en konkurende operatør og dermed få tilbake dekning på telefonen.

– Fra ordførerstolen kunne jeg sagt at det er deilig å slippe maset, men det er det faktisk ikke!

Å være uten mobilnett i flere dager har skapt problemer for kommunen. På kontorene kan de jobbe lokalt på datamaskinene, men ordføreren forteller at det blir problemer når ansatte i helsetjenesten skal ha kontakt med pasientene sine over telefon.

– Noen eldre har fortsatt fasttelefon, så hos de har det løst seg. Det er betenkelig at fasttelefonen forsvinner og så er ikke mobilnettet bedre rustet, skriver Moen.

Får ikke informasjon

Ordføreren opplever å ikke få informasjon om hva som blir gjort med feilen på mobilnettet. Hun har selv måtte sende e-post til sin egen telefonoperatør for å få vite hvor problemet ligger.

– Jeg fikk oppgitt at det er utfordringer med en del av senderne i området.

WIFI: Innbyggerne i kommunen er helt avhengig av internett for å ringe hverandre Foto: Bård Løken

Ifølge mailen hun fikk håpet de på å fikse problemet innen 17:00 på torsdag.

Det har ikke skjedd.

– Jeg har prøvd å finne informasjon på nettsidene, men her fant jeg sprikende svar. Alt fra at det ikke er noen kjente feil, til at problemet skal være løst den 30. juni, sier hun.

– Fokus på feilretting

Kommunikasjons sjefen i Telia Norge, Ellen Cecilie Scheen, bekrefter til TV 2 at de har problemer med noen basestasjoner i Nord-Odal etter et større fiberbrudd fra deres leverandør. Fiberbruddet inntraff onsdag.

FEILRETTING: Scheen bekrefter at det er problemer med basestasjonene i området Foto: Telia

– Vi har full fokus på feilretting og jobber med å få mobildekningen tilbake så raskt som mulig, sier Scheen.

Hun forteller at de kundene som er berørte av problemene og har tilgang til internett gjennom fastnettet kan bruke WiFi Tale på mobilen som en alternativ løsning.

– Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette har for berørte kunder i området, avslutter Scheen.