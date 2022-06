Får trusler etter Johnny Depp-avlysning

De to kommende konsertene med Jeff Beck og Johnny Depp i Norge er avlyst, etter at et bandmedlem har fått påvist korona.

– Morgendagens konsert på Sentrum Scene er derfor kansellert, men en ny konsert settes opp samme dag som den planlagte ekstrakonserten 2. juli, skrev Sentrum Scene i en pressemelding torsdag.

VG meldte senere torsdag at bandet også uteblir fra Tahiti-festivalen i Kristiansund. Festivalsjefen uttalte at Hellbillies vil ta Jeff Beck sin plass.

Mottar trusler

Reaksjonene fra skuffede konsertdeltakere har ikke latt vente på seg, og noen har vært av den mindre hyggelige sorten.

Festivalsjef Thomas Ingebrigtsen ved Tahiti-festivalen forteller at han har mottatt trusler etter Depp-avlysningen.

– Jeg fikk noen trusler på e-post i natt, ja, forteller han.

Ingebrigtsen sier at det blant annet var en som truet ham med juling.

Tidenes Krav var først til å melde dette.

Til God kveld Norge understreker Ingebrigtsen at han ikke kommer til å anmelde truslene.

– De fleste har vist forståelse for situasjonen, men så er det noen få som nok har hatt litt mye i promille. Jeg skjønner at folk er frustrert, men det går ei grense. Og det skjønner nok disse personene også når de våkner i dag, sier han,

Han opplyser at de verste meldingene tikket inn natt fredag.

– Ingen refusjon

For øvrig er både arrangør og festivaldeltakere skuffet over avlysningene, og fredag formiddag var det nærmere 100 kommentarer på et innlegg på festivalens Facebook-side. Her melder de nemlig om at både Jeff Beck og Smokie er avlyst.

«De som har kjøpt billetter har kjøpt et en-dags festivalpass som gjelder for alle dagens konserter. Det er dessverre slik for alle festivaler i verden at hvis en artist faller ut må man finne en erstatning. Det har vi utrolig nok klart takket være velviljen fra hele musikk-Norge. Festival-verden hadde ramlet sammen om alle kansellerte konserten hadde måtte refunderes, og det samme gjelder for Tahiti-festivalen. Det er dessverre slikt som skjer, og at vi får 2 kanselleringer på 1 festival er selvsagt utrolig leit for alle som har gledet seg til å se sin favorittartist.»

Under innlegget er det mange som viser forståelse for situasjonen, men flere er også svært skuffet.

«En slik festival koster ofte flere tusen for de som er tilreisende. Er bare utrolig kjipt når en verdensstjerne man har drømt om å se siden barndommen bli byttet ut med et norsk countryband. Håpte på mer velvilje og forståelse for at dette ikke føles som en erstatning for mange av oss», er det en som skriver.

«Så jeg skal bare gi dere 1200 pluss reise og hotell for en vare dere ikke leverer?» skriver en annen.

– Kom og kos dere!

Nå vil Ingebrigsten rette en stor takk til musikk-Norge som har bidratt med hjelp siste døgnet.

– Smokie ble dessverre rammet av flystreiken i England. Det er kjedelig, men nå har halve musikk-Norge kastet alt de har i hendene for å hjelpe oss å finne erstattere, sier han. Det har vi klart, takket være god hjelp. Nå vil vi bare oppfordre folk til å komme og kose seg på festival. Vi har masse bra artister, og det er meldt strålende sol, sier Thomas.

Fredag ble det kjent at Hellbillies erstatter Jeff Beck og Johnny Depp, og Ingebrigtsen forteller nå at Ulf Risnes med band stepper inn for Smokie.

To Oslo-konserter på samme dag

Konserten som skulle vært med Jeff Beck og Johnny depp på Sentrum Scene fredag, er flyttet til 2.juli. Dette er samme dag som bandet ekstrakonsert er, og Beck og Depp går dermed på scenen i Oslo to ganger samme dag.

Arrangør Peer Osmundsvaag i All Things Live har ikke besvart våre henvendelser fredag.