– Ga et løfte om at vi ikke snakket om det til mediene

De norske landslagsgutta fikk stor internasjonal oppmerksomhet gjennom sine markeringer for menneskerettigheter.

«Human rights - on and off the pitch» var budskapet på én av T-skjortene de stilte opp med før en landskamp, samtidig som de løftet hånda i en symbolsk støtteerklæring for menneskerettigheter.

Men enkelte av landslagsgutta gikk hakket lenger i sitt engasjement. Fotballpresident Lise Klaveness bekrefter at det er blitt avholdt videomøter mellom landslagsspillere og gjestearbeidere i Qatar.

DELTOK I MØTET: Morten Thorsby. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Det var et forsøk på at spillerne selv skulle få mer info uten mediene på slep, og at de kunne gjøre seg opp en mening utenom de offisielle strukturene som forbund, FIFA og UEFA, sier Klaveness.

Løfte om hemmelighold

Hun opplyser at det var NISO, gjennom den internasjonale spillerorganisasjonen FIFPro, som tok initiativ til møtet.

– Så vår rolle var å ta kontakt med spillere vi trodde kunne være interessert, ha tid og ønske om å ville bruke en god del tid på det.

Morten Thorsby var én av landslagsspillerne som snakket med gjestearbeiderne. Det opplyste han da han denne uka gjestet fotballpodkasten «Heia Fotball».

Fram til nå har ingen av spillerne eller i NFF snakket høyt om dette møtet.

– Det var et løfte vi ga dem, at dette var noe de gjorde selv som vi ikke snakket om til mediene, sier Klaveness.

– Var det mange spillere med?

– Fra norske side var det vel 3-4-5 spillere, sier hun.

SMITTEEFFEKT: De tyske landslagsspillerne fulgte etter Norge, og kom på banen slik foran landskampen mot Island i mars 2021. Foto: TOBIAS SCHWARZ

Flere møter

NISO-leder Erlend Hanstveit var også representert i videomøtet. På spørsmål om hvordan de fant fram til gjestearbeiderne som snakket direkte med spillerne, sier han at LO hjalp til gjennom Den internasjonale bygningsorganisasjonen BWI.

– Vi hadde flere runder der, ganske tidlig i prosessen, der vi fikk koblet spillere og arbeidstakere i Qatar for å få en forståelse av hva som foregår, og et innblikk i hvordan deres situasjon egentlig er. Det var fine og viktige runder, sier han.

På spørsmål om hva slags historier spillerne fikk servert, svarer Hanstveit at han først må gå en runde med de relevante møtedeltakerne, ettersom de var enige om at holde en lav profil.

KNUSENDE AMNESTY-RAPPORT: En Amnesty-rapport fra april viste hvordan sikkerhetsvakter ble nektet fri og tvunget til 84 timers arbeidsuker. Her en vakt i Qatars hovedstad Doha, april 2022. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Hva var bakgrunnen for å holde dette hemmelig?

– Det var mest for å begynne i riktig ende, så man kunne skaffe seg best mulig innblikk og forståelse i hva som foregår. Jeg tror det gjøres bedre ved å prate med de det gjelder, enn at det blir for mye støy rundt det, svarer Hanstveit.